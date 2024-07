Aussie Broadband Limited est une société de télécommunications et de technologie basée en Australie. La société opère à travers quatre segments : Residential, Business, Wholesale, et Enterprise & government. Le segment résidentiel représente les services aux clients résidentiels, y compris le haut débit fixe, la téléphonie, la téléphonie mobile et d'autres services à valeur ajoutée. Le segment Business représente les services aux petites et moyennes entreprises. Il propose des services de connectivité, de téléphonie mobile, de téléphonie et d'assistance, en s'appuyant sur sa technologie et son savoir-faire en matière de service à la clientèle pour proposer des offres de produits et un service à la clientèle. Le segment Wholesale offre des capacités en marque blanche et en gros pour fournir des services (connectivité et voix) à de grands partenaires en marque blanche dans tous les secteurs, tels que l'énergie, la vente au détail, la finance et les fournisseurs de services gérés, avec un réseau et un service à la clientèle. Le segment Wholesale fournit une gamme de services, notamment des services de connectivité, mobiles, vocaux, de réseaux gérés, de sécurité et d'informatique dématérialisée.

Secteur Services intégrés de télécommunications