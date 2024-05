Austal Limited est un constructeur naval mondial basé en Australie et un maître d'œuvre dans le domaine de la défense. La société propose aux opérateurs navals, gouvernementaux et commerciaux des navires, des systèmes et des services de soutien. La société conçoit, construit et soutient des navires commerciaux, y compris des ferries pour passagers, des ferries pour véhicules, des navires offshore et des navires pour parcs éoliens pour des opérateurs du monde entier. Elle propose aux opérateurs commerciaux et de défense des technologies maritimes permettant d'optimiser les performances de leurs navires, leurs opérations et leurs systèmes complexes de gestion de l'information, de communication, de radar et d'armement embarqués. Elle fournit des services de gestion des capacités tout au long de la vie et de soutien aux navires, y compris la formation et l'entraînement des équipages, l'entretien, les réparations et la maintenance des navires, le soutien logistique intégré, le soutien des navires et le soutien des systèmes de gestion de l'information. La société a passé des contrats pour environ 350 navires avec plus de 122 opérateurs commerciaux et de défense dans 59 pays à travers le monde.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense