Le constructeur naval Austal sombre à la suite de l'inculpation d'anciens dirigeants américains pour fraude financière

Austal, qui construit des navires pour la marine américaine et travaille sur des parties des sous-marins de classe Virginia, a plongé à son plus bas niveau depuis le 25 octobre 2018 et a marqué sa pire baisse intrajournalière depuis le 17 janvier.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé trois anciens employés pour avoir "prétendument fait ou fait faire des déclarations fausses et trompeuses sur les performances et la situation financière d'Austal USA entre 2012 et 2016", a déclaré l'entreprise.

La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a également déposé des accusations civiles contre les trois personnes, a indiqué Austal.

La SEC et le DOJ ont allégué que les individus ont artificiellement réduit et supprimé une mesure comptable, appelée estimation à l'achèvement (EAC), en relation avec de multiples navires de combat littoraux qu'Austal construisait pour la marine américaine.

Depuis lors, la société a annoncé une reprise pour ajuster son chiffre d'affaires et son bénéfice, a décroché une enquête de l'autorité australienne de régulation des marchés financiers et a mené sa propre enquête sur l'affaire, qui a abouti à la démission du président d'Austal USA.

Environ 1,2 million d'actions ont changé de mains, contre une moyenne mensuelle d'environ 791 900 actions.

Austal a perdu 17 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture, alors que l'indice ASX All Ordinaries a progressé de 2,1 %.