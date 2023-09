Austevoll Seafood ASA (AUSS) est une société holding basée en Norvège. La société est impliquée dans les opérations pélagiques au sein de la pêche, la production de farine et d'huile de poisson, et les produits de consommation pélagiques congelés. La société a des opérations commerciales en Norvège, en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Ses activités sont divisées en segments opérationnels et reflètent les sociétés de son portefeuille : Leroey Seafood Group ASA, qui est impliquée dans la pisciculture ; Austral Group S.A.A., qui est engagée dans la production de farine de poisson, d'huile de poisson, de poisson en conserve et de poisson congelé ; Foodcorp Chile S.A., qui produit du poisson congelé, du poisson en conserve, de la farine de poisson et de l'huile de poisson ; Br. Birkeland AS, qui détient des licences de pêche pélagique utilisées par deux navires de pêche à senne coulissante ; Br. Birkeland Farming AS, qui détient sept licences d'élevage de saumon dans la région occidentale de la Norvège et la coentreprise Pelagia Holding AS, qui produit de la farine de poisson, de l'huile de poisson, de l'huile oméga-3 et du poisson congelé pour la consommation humaine directe.

Secteur Transformation des aliments