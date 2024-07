Le conseil d'administration d'Austin Engineering Limited a annoncé la nomination de Sybrandt (Sy) Van Dyk au poste de directeur général de la société. M. Van Dyk remplacera David Singleton qui prendra sa retraite en tant que PDG le 30 juin 2025, comme indiqué précédemment. M. Van Dyk entamera une période de transition avec M. Singleton le 1er mai 2025 et prendra officiellement ses fonctions de PDG le 1er juillet 2025.

Cadre expérimenté dans les secteurs de la finance et des ressources, M. Van Dyk est directeur non exécutif d'Austin depuis 2018. Il est actuellement président de la division des services de forage de Perenti Ltd (" Perenti "), cotée à l'ASX, après avoir été PDG et directeur général de DDH1 Ltd, avant son acquisition par Perenti à la fin de l'année 2023. M. Van Dyk a été directeur financier, puis directeur général et administrateur délégué de Macmahon Holdings, société cotée en bourse, et a passé près de 13 ans chez WesTrac, où il a été directeur de l'exploitation (WA), directeur financier et directeur général par intérim pendant un certain temps.

Sy apporte plus de 30 ans d'expérience, principalement dans le secteur des ressources. Avant de rejoindre WesTrac, Sy a occupé plusieurs postes de direction au sein de Kimberly-Clark, en Afrique du Sud. Sy est titulaire d'une licence en commerce (avec mention) de l'université d'Afrique du Sud et est membre de l'Institute of Chartered Accountants Australia.