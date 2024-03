Austin Gold Corp. est une société d'exploration aurifère basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration de propriétés minières dans le sud-ouest de la région du Grand Bassin des États-Unis. Elle possède quatre projets au Nevada et un en Oregon : Kelly Creek, Lone Mountain, Miller, Fourmile Basin et Stockade Mountain. Le projet Kelly Creek est situé dans le bassin de Kelly Creek, dans le sud-est du comté de Humboldt, au Nevada, à environ 35,4 kilomètres au nord-ouest de Battle Mountain, au Nevada. Le projet Lone Mountain est situé à environ 40 km au nord-ouest d'Elko, Nevada, à l'extrémité sud des Independence Mountains. Le projet Miller est situé à environ 50 km au sud-sud-ouest d'Elko, au Nevada, sur le flanc est de la chaîne Pinion. Le projet Fourmile Basin est un projet d'exploration épithermale d'or et d'argent situé dans le comté de Nye, au Nevada, à environ 48 km à l'est-nord-est de la ville de Tonopah. Stockade Mountain est situé à environ 80 km au sud-est de Burns, dans l'Oregon.

Secteur Or