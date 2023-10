Austin Metals Limited a annoncé la nomination de M. Paul L'Herpiniere au conseil d'administration de la société en tant que directeur non exécutif. M. L'Herpiniere est un géologue explorateur avec plus de 20 ans d'expérience internationale, spécialisé dans la création de projets et la gestion de l'exploration. Il est fondateur et partenaire général d'Ibaera Capital, une société de capital-investissement axée sur les ressources, qui gère plus de 120 millions d'USD d'actifs.

Avant de rejoindre Ibaera, il était directeur de l'exploration chez Fortescue Metals Group, où son équipe d'exploration était l'une des plus importantes d'Australie, avec un budget d'exploration de 100 millions de dollars australiens, plus de 20 appareils de forage et 200 personnes sur le terrain. Paul est titulaire d'une licence en géologie appliquée de l'université de Curtin et est membre de l'AUSIMM. La société a annoncé que M. Leo Horn a présenté sa démission en tant qu'administrateur non exécutif de la société en raison d'engagements professionnels croissants dans d'autres domaines.