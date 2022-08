Les offres d'emploi en Australie chutent de 1,1 % en juillet, et pourraient avoir dépassé le pic.

Les chiffres publiés lundi par Australia and New Zealand Banking Group Ltd montrent que le nombre total d'offres d'emploi a diminué de 1,1% en juillet par rapport à juin, où il avait augmenté de 0,4%. Les annonces étaient toujours en hausse de 15,6 % par rapport à l'année précédente, à 237 047.

"Nous avons peut-être dépassé le pic des offres d'emploi, mais l'important volume de demandes non satisfaites signifie que le marché du travail va probablement continuer à se resserrer", a déclaré Catherine Birch, économiste principale d'ANZ.

"En fait, nous prévoyons maintenant que le chômage passera sous la barre des 3 % au début de 2023."

Le taux de chômage a étonné en juillet en tombant brutalement à 3,5 %, son plus bas niveau en 48 ans, grâce à la création nette de 88 400 nouveaux emplois.

Cette tension sur le marché de l'emploi est l'une des raisons pour lesquelles les analystes sont convaincus que la Reserve Bank of Australia (RBA) augmentera cette semaine ses taux d'au moins 50 points de base pour les porter à 1,85 %, la quatrième mesure depuis mai. [AU/INT]

Les postes vacants ont atteint un niveau record de 480 100 au cours des trois mois précédant mai, ce qui signifie qu'il y avait presque autant d'emplois ouverts que de chômeurs.

"Les migrants qualifiés nouvellement arrivés, les titulaires de visas temporaires, les étudiants et les routards ajoutent à l'offre de travailleurs, mais aussi à une demande déjà forte", a ajouté M. Birch.

"Ainsi, bien que le retour de la migration améliore la mobilité et l'appariement des travailleurs, cela ne signifie pas que l'écart va se combler rapidement."