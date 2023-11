Australian Agricultural Company Limited est un producteur intégré de bétail et de viande bovine basé en Australie. Les principales activités de la société comprennent la vente et la commercialisation de viande bovine de marque sur les marchés mondiaux ; la production de viande bovine, y compris la reproduction, l'élevage et la distribution d'aliments ; et la propriété, l'exploitation et le développement de propriétés pastorales. Elle gère un cheptel d'environ 382 000 têtes réparties sur un ensemble de propriétés, de parcs d'engraissement et de fermes dans le Queensland et le Territoire du Nord. Ses propriétés comprennent environ 6,5 millions d'hectares de terres dans le Queensland et le Territoire du Nord. L'usine de transformation de Livingstone Beef est située à Livingstone Valley, à environ 50 kilomètres au sud de Darwin, dans le Territoire du Nord. Les marques de la société comprennent Wylarah, Westholme et Darling Downs. Ses filiales comprennent A. A. Company Pty Ltd, Austcattle Holdings Pty Ltd, A. A. & P. Joint Holdings Pty Ltd, Shillong Pty Ltd, James McLeish Estates Pty Limited et d'autres.

Secteur Transformation des aliments