Australian Agricultural Projects Ltd est une société basée en Australie qui s'occupe de la gestion de programmes d'investissement gérés et de vergers d'oliviers d'autres investisseurs situés à Boort, dans l'État de Victoria. La société exerce ses activités dans un seul secteur, à savoir la gestion et la location d'actifs de vergers d'oliviers. Cela comprend la culture des oliviers, la récolte et la transformation des fruits en huile, la commercialisation de l'huile produite ainsi que les services connexes. Les projets de la société comprennent Victorian Olive Oil Project I et Victorian Olive Oil Project II. Le projet Victorian Olive Oil I compte environ 285 plantations et divers types d'arbres, notamment Barnea, Frantoio, Picual, Nevadillo Blanco et Picholine. Le projet Victorian Olive Oil II couvre une superficie d'environ 108 hectares. Son bien d'investissement comprend un terrain situé au 1453 Wychitella Quambatook Road, Terrappee Victoria, d'une superficie totale d'environ 517,85 hectares.

