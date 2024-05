Australian Clinical Labs Limited est un prestataire privé de services de pathologie. Ses laboratoires effectuent chaque année une série de tests de pathologie pour divers clients, notamment des médecins, des spécialistes, des patients, des hôpitaux et des entreprises. Il propose une gamme de services aux médecins, aux patients et aux entreprises, notamment des tests pathologiques de routine, des tests avancés de génétique moléculaire, le dépistage harmonieux du NIPT et du premier trimestre, le dépistage des porteurs génétiques, la pathologie chimique, l'histopathologie et la cytopathologie, l'hématologie, l'allergie et l'immunologie, la sérologie et la microbiologie, les tests moléculaires infectieux, les services de dépistage cardiaque, la pathologie fonctionnelle, la pathologie vétérinaire et les tests commerciaux de dépistage des drogues et de l'alcool. Ses services spécialisés comprennent les services de cancérologie moléculaire, l'obstétrique et la gynécologie, les tests pharmacogénétiques, la gastro-entérologie et les services hospitaliers. Elle est présente dans l'État de Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie occidentale, en Australie méridionale, dans le Queensland et dans le Territoire du Nord.

Secteur Installations et services en soins de santé