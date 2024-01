Australian Dairy Nutritionals Group est un producteur de produits laitiers à intégration verticale basé en Australie. Les segments de la société comprennent Consumer Direct, Nutritional Powders et Dairy Farms. Le segment Consumer Direct comprend l'activité Victorian Farmers Direct, une plateforme en ligne qui livre du lait frais, des produits laitiers, de la viande et d'autres produits d'épicerie directement aux portes des consommateurs. Le segment des poudres nutritionnelles comprend la transformation et la vente de produits laitiers et nutritionnels sur les marchés nationaux et internationaux. La société fabrique des préparations pour nourrissons, des poudres nutritionnelles et des poudres spéciales personnalisées. Outre la gamme de préparations pour nourrissons Ocean Road Dairies, la société fabrique (par l'intermédiaire d'un tiers) et vend la future gamme de préparations pour nourrissons Gradulac Gentle (Future). Cette gamme de préparations pour nourrissons Gradulac Gentle comprend les préparations pour nouveau-nés Gradulac Gentle, les préparations de suite Gradulac Gentle et le lait pour nourrissons Gradulac Gentle.

Secteur Pêche et agriculture