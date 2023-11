Australian Vintage Ltd est une société basée en Australie, qui est engagée dans la production, le marketing et la vente de vin. Les principales activités de la société sont la production de vin, la commercialisation du vin et la gestion des vignobles. La société opère dans trois segments : Australie / Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Europe & Amériques et Asie. Le segment Australie / Nouvelle-Zélande est engagé dans la fabrication, la vente et la commercialisation de vin en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique par le biais de canaux de vente en gros et au détail. Le segment Royaume-Uni, Europe et Amériques est engagé dans le conditionnement, la vente et la commercialisation de vin au Royaume-Uni, en Europe et aux Amériques par le biais de canaux de vente en gros, de distributeurs et de détaillants. Le segment Asie est engagé dans la vente et la commercialisation de vin en Asie par le biais de canaux de vente en gros. Les marques de la société comprennent McGuigan Wines, Tempus Two, Nepenthe et Barossa Valley Wine Company. Le volume de McGuigan Wines comprend #1 Black Label Red, #3 Black Label Cabernet Merlot et #6 Black Label Merlot.

Secteur Distillateurs et caves à vin