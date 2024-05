Australis Oil & Gas Limited est une société pétrolière et gazière basée en Australie. La principale activité de la société est l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz. Son secteur d'activité comprend la production de pétrole et de gaz, l'exploration et les autres activités. Le secteur de la production de pétrole et de gaz de la société est engagé dans le développement et la production d'actifs pétroliers et gaziers aux États-Unis. Le secteur de l'exploration se consacre à la prospection et à l'évaluation du pétrole et du gaz aux États-Unis. La société exploite une zone d'intérêt à terre, à savoir des concessions, des puits et des installations dans le Tuscaloosa Marine Shale (TMS) dans les États de Louisiane et du Mississippi aux États-Unis. Elle détient environ 73 300 acres nettes dans le noyau délimité de production du TMS, dont la production de pétrole a été prouvée. La société exploite environ 33 puits de production. Ses filiales comprennent Australis USA 1 Pty Limited, Australis Oil & Gas UK Ltd, Australis Oil & Gas Portugal Sociedade Unipessoal Lda, Australis TMS Inc et d'autres.