Auswide Bank Ltd est une institution de dépôt basée en Australie, ainsi qu'un fournisseur de services financiers et de crédit. La société propose des services de dépôt, de crédit, d'assurance et des services bancaires aux particuliers et aux entreprises dans toute l'Australie, principalement dans la région et la zone métropolitaine du Queensland, à Sydney et à Melbourne. La société exerce ses activités dans un seul secteur, celui de la banque de détail. Les principales activités de la société se limitent à la collecte de fonds et à la fourniture de financements pour le logement, de prêts à la consommation et de services bancaires aux entreprises. La société propose des prêts immobiliers, des prêts personnels, des cartes de crédit, des services bancaires courants, des comptes d'épargne et des assurances. Ses services bancaires aux particuliers comprennent des comptes, des prêts immobiliers, des prêts automobiles et personnels, des cartes de crédit, des dépôts à terme, des pensions de retraite, des assurances, des services bancaires internationaux et des conseils financiers. Ses services bancaires aux entreprises comprennent les comptes d'entreprise, les dépôts à terme, les services bancaires internationaux et les services de soutien aux entreprises.

Secteur Banques