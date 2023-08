OVCTEK CHINA INC. est une société basée en Chine principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits de la vue et la fourniture de services de la vue. L'activité principale de la société est la correction non chirurgicale de la vue. Les principaux produits de la société comprennent l'orthokératologie, les lentilles de contact générales et les produits d'entretien. Son produit principal est l'orthokératologie Dream David. En outre, la société est également engagée dans la vente de montures de verre générales. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.