Authentic Holdings, Inc. comprend deux filiales opérationnelles distinctes. La filiale Authentic Heroes, Inc. dispose d'une technologie brevetée qui prend le vêtement original porté lors d'un événement par une personne emblématique et crée des articles de collection Fan-Wear contenant des fibres de cet original. Tous les articles Fan-Wear sont dotés d'un code QR intégré qui les enregistre sur la blockchain pour en garantir la provenance et l'immutabilité. L'entreprise crée également des disques vinyles destinés à être distribués dans les grands magasins et à être vendus en ligne. Elle dispose également d'une plateforme NFT sur la blockchain Etherium capable d'héberger des millions de NFT. Le plan d'affaires de la société consiste à exploiter une entreprise de technologie de rajeunissement des fibres. La société prévoit d'offrir des tissus de marque, des vêtements et des uniformes aux entreprises, aux hôtels, aux hôpitaux et aux marchés militaires. Son plan d'affaires prévoit également d'opérer en tant qu'intermédiaire, en fournissant une plate-forme commerciale accélérée pour les acheteurs et les vendeurs afin de réaliser efficacement des transactions de fibres.

Secteur Textiles et Cuirs