Autins Group plc est une société britannique spécialisée dans les solutions de gestion acoustique et thermique. La société fournit des matériaux isolants contre le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH) pour l'industrie automobile et d'autres secteurs, tels que les véhicules commerciaux, les revêtements de sol, les bureaux et les applications de construction. Elle propose une gamme de produits, dont Neptune, Multi-layer, Fleeces et DecibeX. Neptune est un matériau microfibre non tissé qui convient à une série d'applications automobiles nécessitant une absorption acoustique. La gamme de sous-couches DecibeX a été conçue et fabriquée pour réduire les bruits d'impact et améliorer l'acoustique de toute une série de revêtements de sol modernes aux caractéristiques acoustiques médiocres, notamment les stratifiés, les parquets et autres. L'entreprise propose une gamme de services, notamment la fabrication de matériaux, la conversion et l'assemblage, le prototypage, les essais de matériaux, la conception, la gestion de programmes et la recherche et le développement.