Autins Group plc est un fabricant du matériau fondu-soufflé breveté Neptune. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions d'isolation acoustique et thermique. Elle propose une gamme de produits, notamment Neptune, masques, multicouches, mousse légère, couche lourde, mousses, polaires et DecibeX. La société propose une gamme de services, notamment la fabrication de matériaux, la conversion et l'assemblage, le prototypage, les essais de matériaux, la conception, la gestion de programmes et la recherche et le développement. Elle fabrique le produit non tissé Neptune dans son usine spécialisée de Tamworth. Elle fabrique également des solutions de mousse légère sur mesure qui sont formées pour être utilisées dans les environnements automobiles. Ses presses à mouler sont utilisées pour former thermiquement des pièces tridimensionnelles à partir d'une sélection de types de matériaux. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment l'automobile, les revêtements de sol, les bureaux, les véhicules commerciaux et le secteur médical. Ses applications sont notamment acoustiques, thermiques et de filtration.