Auto Hall s.a

Auto Hall est spécialisé dans la distribution de véhicules industriels, de voitures et de matériels agricoles. En outre, le groupe développe une activité d'assemblage de véhicules industriels. L'activité s'organise autour de 5 pôles : - distribution de véhicules légers et semi-lourds : voitures particulières, véhicules tous terrains, fourgons, minibus, etc. (marque Mitsubishi et Ford) ; - assemblage et vente de véhicules industriels, de camions et de bus : véhicules industriels marque Mitsubishi Fuso) ; - prestations maintenance et de services après-vente ; - distribution de matériels agricoles : moissonneuses batteuses, tracteurs agricoles, ramasseuses presses, etc. (marque New Holland) ; - distribution de matériels industriels, miniers et de travaux publics : notamment machines de travaux publics (marque Case) et groupes électrogènes (marque Cummins).