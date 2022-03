Auto Hall S A : Résultats Financiers au 31.12.2021 Jeudi 31 Mars 2022 31/03/2022 | 12:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMPTES SOCIAUX EXERCICE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 Passif total I (A+B+C+D+E)total II(F+G+II)total III total général (I+II+III) totaux de l'exercice 3=1+2 totaux de l'exercice 3=1+2 produits d'exploitation *ventes de marchandises (en l'état) *ventes de biens et services produits *chiffre d'affaires *variation de stocks de produits (+-) (I) 3 666 221 174,08 175 717 238,75 3 031 166 711,23 142 401 871,13 *immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même *subventions d'exploitation *autres produits d'exploitation *reprises d'exploitation,transfert de charges 3 841 938 412,83 0,00 0,00 0,00 3 173 568 582,36 0,00 0,00 0,00 3 776 000,00 3 284 711,44 4 031 200,00 39 969 756,05 total I 3 848 999 124,27 3 217 569 538,41 charges d'exploitation *achats revendus(2) de marchandises *achats consommés(2)de matières et fournitures *autres charges externes *impots et taxes *charges de personnel *autres charges d'exploitation *dotations d'exploitation 3 182 716 917,27 2 703 493 358,94 44 262 983,24 31 681 954,35 183 531 191,22 173 384 323,64 11 718 565,41 10 088 751,71 192 174 649,77 160 825 700,13 5 050 961,48 3 366 521,65 65 574 306,73 58 642 789,12 total II 3 685 029 575,12 3 141 483 399,54 résultat d'exploitation (I-II) 163 969 549,15 76 086 138,87 produits finaciers *produits des titres de partic. et autres titres immobilisés *gains de change *interêts et autres produits financiers *reprises financières ;transferts de charges 18 500 000,00 13 109,05 9 071 312,45 0,00 16 000 000,00 647 186,41 14 729 591,94 0,00 total IV 27 584 421,50 31 376 778,35 charges financières *charges d'interêts *pertes de change *autres charges financières *dotations financières 10 098 500,39 2 647,99 0,00 15 183 026,17 0,00 0,00 2 992,00 0,00 total V 10 104 140,38 15 183 026,17 résultat financier (IV-V) résultat courant (III+VI) produits non courant 17 480 281,12 181 449 830,27 16 193 752,18 92 279 891,05 *produits des cessions d'immobilisations *autres produits non courants *reprises sur subventions d'investissements *reprises non courantes;transferts de charges 218 396 297,82 6 902 095,43 111 680 283,33 2 105 844,70 total VIII 225 298 393,25 0,00 225 298 393,25 113 786 128,03 charges non courantes *valeurs nettes d'amortis. des immobilisations cédées *subventions accordées *autres charges non courantes *dotations non courantes aux amorts. et aux prov. 75 507 750,44 0,00 12 587 589,75 0,00 7 550 856,55 0,00 4 790 886,39 0,00 total IX 83 058 606,99 0,00 83 058 606,99 17 378 476,14 résultat non courant (VIII-IX) résultat avant impôts (VII+X) impôts sur les résultats résultat net (XI-XII) 142 239 786,26 327 400 010,55 94 426 279,00 232 973 731,55 0,00 -3 710 394,02 0,00 -3 710 394,02 142 239 786,26 96 407 651,89 323 689 616,53 94 426 279,00 188 687 542,94 58 163 046,00 229 263 337,53 130 524 496,94 total des produits (I+IV+VIII) total des charges (II+V+IX+XIII) résultat net (total des produits-total des charges) 4 101 881 939,02 3 868 908 207,47 232 973 731,55 0,00 3 710 394,02 -3 710 394,02 4 101 881 939,02 3 872 618 601,49 229 263 337,53 3 362 732 444,79 3 232 207 947,85 130 524 496,94 BILAN ACTIF ACTIF EXERCICE Exercice 2020 BRUT AMORT & PROV NET NET Immobilisation en non valeurs(A) 59 820 733,90 27 137 635,96 32 683 097,94 38 440 304,48 *frais préléminaires 203 943,20 182 672,00 21 271,20 42 542,40 *charges à répartir sur plusieurs exercices 59 616 790,70 26 954 963,96 32 661 826,74 38 397 762,08 *primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles(B) 140 000,00 0,00 140 000,00 1 820 000,00 *immobilisation en recherche et développement 0,00 0,00 1 680 000,00 *brevets,marques,droits et valeurs similaires 0,00 0,00 0,00 *fonds commercial 140 000,00 140 000,00 140 000,00 *autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (c) 831 394 255,93 431 411 326,18 399 982 929,75 445 882 583,59 *terrains 147 398 889,50 147 398 889,50 179 115 549,50 *constructions 467 704 453,48 325 384 762,28 142 319 691,20 165 185 640,88 *installations techniques,materiel et outillage 51 039 610,50 36 638 090,43 14 401 520,07 13 560 144,17 *matériel de transport 85 235 698,80 21 285 000,34 63 950 698,46 59 065 134,42 *mobilier,materiel de bureau 66 774 323,28 48 103 473,13 18 670 850,15 14 562 879,47 *autresimmobilisations corporelles 0,00 0,00 *immobilisations corporelles en cours 13 241 280,37 13 241 280,37 14 393 235,15 Immobilisations fiancières(D) 792 119 105,00 0,00 792 119 105,00 607 119 105,00 *prêts immobilisés 36 215,00 36 215,00 36 215,00 *autres créances financières *titres de participation 792 082 890,00 792 082 890,00 607 082 890,00 *autres titres immobilisés Ecarts de conversion,actif(E) *diminution des créances immobilisées *augmentation des dettes de finance total I (A+B+C+D+E) 1 683 474 094,83 458 548 962,14 1 224 925 132,69 1 093 261 993,07 Stocks(F) 95 146 699,02 16 105 743,67 79 040 955,35 37 865 778,13 *marchandises 92 356 979,48 16 060 300,78 76 296 678,70 35 201 660,02 *Matières et fournit Consommables *produits en cours 2 789 719,54 45 442,89 2 744 276,65 2 664 118,11 *produits intern et prod résid. *produits finis Créances de l'actif circulant(G) 1 239 472 938,54 70 379 398,48 1 169 093 540,06 1 413 766 306,72 *fournis,débiteurs,avances et acomptes 44 924 013,68 44 924 013,68 25 912 808,13 *clients et comptes rattachés 670 855 474,38 70 379 398,48 600 476 075,90 893 147 376,13 *personnel 5 693 527,88 5 693 527,88 5 719 890,22 *Etat 64 635 565,95 64 635 565,95 77 649 509,25 *comptes associés et sociétés du groupe 430 670 812,78 430 670 812,78 407 047 678,82 *autres débiteurs 10 391 000,00 10 391 000,00 1 000 000,00 *comptes de régularis.Actif 12 302 543,87 12 302 543,87 3 289 044,17 Titres et valeurs de placement (II) 0,00 0,00 Ecarts de conversion,actif(I) (élements circulants) 2 992,00 2 992,00 total II (F+G+II+I) 1 334 622 629,56 86 485 142,15 1 248 137 487,41 1 451 632 084,85 Trésorerie ,actif *chèques et valeurs à encaisser 326 579,93 326 579,93 212 076,67 *banques TG et CP 55 966 569,72 55 966 569,72 111 902 448,14 *caisse,régie d'avance et accréditifs 4 409 830,74 4 409 830,74 4 397 477,19 total III 60 702 980,39 0,00 60 702 980,39 116 512 002,00 total général I+II+III 3 078 799 704,78 545 034 104,29 2 533 765 600,49 2 661 406 079,92 BILAN PASSIF Capitaux propres Capital social Moins; actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé Prime d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau (2) Résultats nets en instance d'affectation (2) Résultat net de l'exercice Résultat avant impôts total des capitaux propres (A) Capitaux propres assimilés (B) Subventions d'investissement Provisions réglementés total des capitaux assimilés (B) Dettes de financement (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement total des dettes de financement (C) Provisions durables pour risques et charges(D) Provisions pour risques Provisions pour charges Ecarts de conversion, passif (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement Exercice Exercice 2020 502 945 280,00 502 945 280,00 251 021 566,80 251 021 566,80 50 294 528,00 50 294 528,00 454 402 127,57 496 402 127,57 279 354,25 3 785 705,31 229 263 337,53 130 524 496,94 1 488 206 194,15 1 434 973 704,62 0,00 0,00 0,00 1 488 206 194,15 1 434 973 704,62 Dettes du passif circulant (F) Fournisseurs et comptes rattachés 294 683 280,90 794 211 467,22 Client créditeurs, avances et acomptes 17 868 658,99 36 548 845,07 Personnel 3 660 692,14 8 108 829,69 Organismes sociaux 9 205 900,77 10 149 081,37 Etat 39 535 855,24 7 364 121,57 Comptes associés et sociétés du groupe 486 815 061,14 114 274 705,99 Autres créances 4 266 020,25 3 554 570,70 Comptes de régularisation passif 89 520 751,91 52 220 753,69 945 556 221,34 1 026 432 375,30 Autres provisions pour risques et charges (G) 2 992,00 Ecarts de conversion, passif (éléments circulants) (II) 193,00 945 559 406,34 1 026 432 375,30 Trésorerie, passif Crédits d'escompte Crédits de trésorerie 100 000 000,00 200 000 000,00 Banques (soldes créditeurs) 100 000 000,00 200 000 000,00 2 533 765 600,49 2 661 406 079,92 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXE) COMPTES CONSOLIDÉS SELON LES NORMES IFRS EXERCICE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 BILAN CONSOLIDE (IFRS) AU 31 DECEMBRE 2021 En MAD PASSIF 31-déc-21 31-déc-20 Capital social 502 945 280,00 502 945 280,00 Prime d'émission 251 021 566,80 251 021 566,80 Réserves consolidées 758 328 042,66 790 761 214,16 Résultats consolidés de l'exercice 264 072 991,51 144 273 236,20 Capitaux propres part groupe 1 776 367 880,97 1 689 001 297,16 Intéréts minoritaires Capitaux propres 1 776 367 880,97 1 689 001 297,16 Autres passifs non courants 308 896 501,35 365 592 181,66 Impôts différés Passif 109 207 314,03 92 565 772,01 Passifs non courants 2 194 471 696,35 2 147 159 250,83 Dettes fournisseurs 569 830 318,57 419 926 146,64 Autres passifs courants 295 417 991,80 180 854 148,90 Autres passifs financiers à court terme 648 698 754,59 1 399 171 846,28 Passifs courants 1 513 947 064,96 1 999 952 141,82 Total Passif 3 708 418 761,31 4 147 111 392,65 ACTIF 31-déc-21 31-déc-20 Good Will 22 148 218,93 0,00 Immobilisations incorporelles 55 456 900,00 49 540 000,00 Immobilisations corporelles 1 715 904 354,92 1 632 704 024,03 Autres Instruments Financiers 576 396,03 49 315,00 Impôts différés Actif 31 640 860,97 31 510 643,78 Assemblage et commercialisation de véhicules industriels de marque Fuso et la distribution de voitures particulières, de véhicules utilitaires Actifs non courants 1 825 726 730,84 1 713 803 982,81 Stocks 819 076 633,90 912 862 631,27 Importation et Commercialisation de matériel agricole, TP et mines de Comptes Clients 647 410 533,83 1 058 199 629,41 Autres créances d'exploitation 308 937 691,13 290 089 418,90 Trésorerie et équivalents de trésorerie 107 267 171,61 172 155 730,26 Actifs courants 1 882 692 030,47 2 433 307 409,84 Total Actif 3 708 418 761,31 4 147 111 392,65 qui peuvent faire l'objet d'une intégration dans le coût des immobilisations corporelles. COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2021 31-déc-21 31-déc-20 Chiffre d'affaires 5 084 338 394,68 3 947 784 392,06 Coût des biens vendus 4 174 269 532,66 3 235 826 586,31 Charges externes 137 470 651,16 129 888 099,61 Charges de personnel 266 950 627,73 225 376 309,25 Impôts et taxes 22 553 503,87 20 854 365,62 Dotations d'exploitations 185 346 849,60 173 640 083,99 Reprises d'exploitations 19 120 973,60 13 481 223,77 Autres produits 296 839 802,92 177 332 461,07 Autres charges 153 993 216,80 57 748 396,06 RESULTAT OPERATIONNEL 459 714 789,38 295 264 236,06 Produits financiers 14 755 283,31 18 010 229,95 Charges financières 71 035 884,65 88 808 173,64 RESULTAT FINANCIER -56 280 601,34 -70 797 943,69 RESULTAT CONSOLIDE AVANT IMPOT 403 434 188,04 224 466 292,37 Charges d'impôt 139 361 196,53 80 193 056,17 - Impôt exigible 122 094 584,74 84 146 718,00 - Impôt différé 17 266 611,79 -3 953 661,83 RESULTAT NET CONSOLIDE 264 072 991,51 144 273 236,20 PRINCIPES COMPTABLES PRINCIPES COMPTABLES En application de l'avis n° 5 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 26 mai 2005 et conformément aux dispositions de la circulaire de l'AMMC, les comptes consolidés du groupe Auto Hall ont été établis en conformité avec les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telle qu'adoptés par la commission européenne. Sociétés Activité Auto Hall Assemblage et commercialisation de véhicules industriels de marque Fuso et la distribution de voitures particulières, de véhicules utilitaires matériel agricole et de matériel industriel et de T.P. SCAMA Importation et Commercialisation des véhicules de marque Ford. Diamond Motors Importation et Commercialisation des véhicules de marque Mitsubishi SOMMA (fusion absorption de SOBERMA) Importation et Commercialisation de matériel agricole, TP et mines de New Holland, Casa, Belaz et autres. Leader Location LD Location longue durée de véhicules sans chauffeur Auto Hall.com' Société de communication SMAA Importation et commercialisation des véhicules de marque Opel Auto Hall Véhicules Industriels Assemblage et commercialisation de véhicules industriels Auto Hall Capital Développement Fonds d'investissement Auto Hall Immobilier Fonds d'investissement ou autres opérations immobilières SMVN Importation et commercialisation des véhicules de marque Nissan Africa Motors Importation et Commercialisation de véhicules de marque DFSK Leader Location Camions !"#$%&"'()"'*+,(-+./,(-,(#$0&"'12345%4( Auto Hall Luxyry Motors Importation et commercialisation des véhicules de marque Maserati ( PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION Toutes les sociétés entrant dans le périmètre sont contrôlées exclusivement par le groupe et donc consolidées par intégration globale. PRINCIPALES REGLES APPLIQUEES - Immobilisations incorporelles -IAS 38- Elles comprennent exclusivement un fonds commercial, non amortissable. La comptabilisation de ce fond est effectuée au coût historique diminué de la perte de valeur éventuelle estimée à chaque clôture par le management du groupe. - Immobilisations corporelles -IAS 16- Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au bilan pour leur coût d'acquisition ou de revient, diminué des amortissements et des pertes de valeur éventuellement constatées. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, en fonction de la durée de vie estimée des actifs concernés en tenant compte également des valeurs résiduelles pour le cas du matériel de transport. Il est à noter également que les sociétés du groupe ne disposent pas de frais financiers qui peuvent faire l'objet d'une intégration dans le coût des immobilisations corporelles. En plus, aucune subvention d'investissement n'a été reçue par le groupe pour l'acquisition d'immobilisations. De ce fait, aucun retraitement n'a été effectué par le groupe pour ce cas. Les durées de vie retenues des immobilisations sont les suivantes : Constructions (gros œuvres) 30 ans Aménagements des constructions 3 à 20 ans Installations techniques, matériel et outillage2 à 15 ans Matériel informatique Matériel de transport Matériel, mobilier de bureau 5 ans 4 à 10 ans 10 ansEnfin, le groupe n'a pas opté pour la réévaluation des immobilisations corporelles. - Avantages au personnel -IAS 19- Conformément à la norme IAS 19, les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi du régime à prestations définies sont calculées annuellement par un actuaire indépendant. - Retraitement des impôts -IAS 12- Les impôts différés résultant de la neutralisation des différences temporaires introduites par les règles fiscales et des retraitements de consolidation sont calculés société par société. - Actions propres -IAS 32- Les actions de la société Auto Hall détenues par elle ou par ses filiales sont portées en diminution des capitaux propres consolidés. Les résultats de cessions réalisés sur ces titres sont exclus du résultat net et sont imputés aux capitaux propres. - Contrats de location -IFRS 16- Le Groupe a établi un diagnostic et une étude d'impact pour la mise en œuvre de la norme IFRS 16, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2019 et qui vient remplacer la norme IAS 17 portant sur les contrats de location financement. Les contrats de location simple dont dispose le groupe sont conclus entre entités appartenant au périmètre de consolidation. En conséquence les charges et produits qui en résultent s'annulent dans les comptes consolidés. Par ailleurs, le groupe Auto Hall dispose de contrats de leasing. Ces contrats continuent de faire l'objet de retraitement conformément à la norme IFRS 16. - Incertitude relative aux traitements fiscaux -IFRIC 23- Le Groupe a établi un diagnostic et une étude d'impact pour la mise en œuvre de l'interprétation IFRIC 23, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2019, en procédant par une revue des sources d'incertitudes fiscales (IS) déterminées par la Direction, puis par l'évaluation et le chiffrage des risques liés à ces incertitudes afin de refléter au mieux le montant décaissable lors d'un contrôle fiscal. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Auto Hall SA published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2022 10:15:36 UTC.

