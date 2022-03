Auto Nejma Maroc S A : - CP relatif à l'avis de convocation à l'AGO du 06 avril 2022 et aux résultats financiers au titre de l'exercice 2021 07/03/2022 | 09:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires AVIS DE CONVOCATION Le 5 Mars 2022 AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2022 Les actionnaires de la Société Auto Nejma Maroc, société anonyme au capital de 102 326 400 dirhams, dont le siège social sis KM 10, Route d'El Jadida Casablanca, inscrite au Registre de Commerce de Casablanca sous le n° 28 743, sont convoqués le 6 avril 2021 à 10 heures par visioconférence, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous : ( Approbation des modalités de convocation ; ( Rapport général des Commissaires aux comptes sur le même exercice arrêté au 31/12/2021 ; ( Examen et approbation du Rapport de gestion du conseil d'administration et des comptes arrêtés au 31/12/2021 ; ( Quitus au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes ; ( Affectation des résultats et fixation des dividendes de l'exercice clos le 31/12/2021 telle que proposé par le conseil d'administration du 25 février 2022 ; ( Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 et suivant de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée ; ( Approbation des conventions réglementées autorisées par le Conseil d'Administration en vertu de l'article 56 de la Loi 17-95 ; ( Renouvellement du mandat des Administrateurs ; ( Vote sur toutes propositions accessoires ; ( Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Un actionnaire dans l'impossibilité d'assister personnellement à l'Assemblée Générale peut exercer son droit de vote en votant par procuration. A cet effet, il est rappelé que : ( Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à l'épargne, il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ; ( Toute procuration d'un actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. La Société tient à la disposition des actionnaires des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sur son site internet : www.autonejma.ma. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront être réceptionnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l'Assemblée à l'adresse mail suivante : ag@autonejma.ma, ou par lettre au porteur contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social. Les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée ; Les titulaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, la demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée par les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117 de ladite loi, doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis. Les documents et informations prévus aux articles 121,121 bis et 141 de la loi 17-95 peuvent être consultés sur notre site internet : www.autonejma.ma Les actionnaires trouveront ci-dessous, le projet des résolutions proposé à cette Assemblée. PROJET DES RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2022 PREMIÈRE RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, approuve les modalités de convocation faites par le Conseil d'Administration et lui en donne décharge définitive. DEUXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et les explications du Conseil d'Administration, ainsi que la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve expressément le rapport de gestion, de même qu'elle approuve intégralement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils résultent du bilan arrêté à cette date et qui présentent un bénéfice net de 145.648.580,15 dirhams. TROISIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale donne au Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021. QUATRIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale donne quitus aux Commissaires aux Comptes de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. CINQUIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net qui s'élève à 145 648 580,15 dirhams de la façon suivante : Bénéfice net 145 648 580,15 dhs - Report antérieur 749 828 990,89 dhs Bénéfice distribuable 895 477 571,04 dhs - Dividendes 88 000 704,00 dhs Solde à reporter à nouveau 807 476 867,04 dhs A la suite de cette affectation, il sera attribué à chacune des 1 023 264 actions composant le capital social, un dividende de 86 Dirhams (quatre- vingt-six dirhams) par action. Les dividendes seront mis en paiement le mardi 31 mai 2022. SIXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article 56 et suivants de la loi du 17-95, telle que modifiée et complétée, approuve lesdites conventions. SEPTIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, conformément à l'article 15 des statuts et l'article 41 bis de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative aux sociétés anonymes, constate que les mandats des administrateurs ci-dessous sont arrivés à terme, et approuve leurs renouvellements pour la durée statutaire d'une année : Monsieur Abdellatif HAKAM

Madame Naoual HAKAM

Monsieur Hamza HAKAM

Monsieur El Abbès HAKAM

Monsieur Abdelkrim HAKAM En tant qu'Administrateurs Indépendants : Monsieur Mustapha FARIS ;

Monsieur Azzeddine BENMOUSSA ; Ces mandats prendront fin avec l'Assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. HUITIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi. Le Conseil d'Administration Société Anonyme au capital de 102 326 400 Dhs | Siège Social : Km 10, Route d'El Jadida - Casablanca - R.C. N°28.743 | ICE 001524856000053 | Tél :0522650990 | Fax : 0522652908 Relation Investisseurs : youssef.eliraki@autonejma.ma | Site web : www.autonejma.ma ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2021 BILAN ACTIF 31/12/2021 Exercice Précédent (Montants en dhs) Brut Amortissements Net Net au 31/12/20 et Provisions Immobilisations en non valeurs (A) 36 281 001,01 22 822 088,58 13 458 912,43 19 384 553,09 Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices 36 281 001,01 22 822 088,58 13 458 912,43 19 384 553,09 Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) 16 194 168,96 3 198 718,67 12 995 450,29 10 114 885,75 Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires S E Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 16 194 168,96 3 198 718,67 12 995 450,29 10 114 885,75 L I Immobilisations corporelles (C) 658 153 133,98 265 101 213,88 393 051 920,10 401 481 959,55 I Terrains 219 833 048,00 219 833 048,00 212 133 048,00 B Constructions 319 645 131,73 180 594 536,02 139 050 595,71 148 759 391,05 M O Installations techniques, matériel et outillage 55 308 135,16 42 497 517,07 12 810 618,09 14 696 868,38 M Matériel de transport 27 924 542,04 17 558 555,91 10 365 986,13 10 027 373,05 I Mobilier de bureau et aménagements divers 31 634 712,66 24 450 604,88 7 184 107,78 7 676 638,22 I F Autres immobilisations corporelles T Immobilisations corporelles en cours 3 807 564,39 3 807 564,39 8 188 640,85 A C Immobilisations financières (D) 238 949,46 238 949,46 238 949,46 Prêts immobilisés Autres créances financières 238 949,46 238 949,46 238 949,46 Titres de participation Autres titres immobilisés Ecarts de conversion - Actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E) 710 867 253,41 291 122 021,13 419 745 232,28 431 220 347,85 Stocks (F) 393 920 239,35 7 451 171,24 386 469 068,11 727 981 900,91 Marchandises 390 404 768,98 7 451 171,24 382 953 597,74 723 983 564,39 Matières et fournitures consommables T Produits en cours 3 515 470,37 3 515 470,37 3 998 336,52 N Produits interm. et produits résid. A Produits finis U L Créances de l'actif circulant (G) 249 943 585,52 4 315 040,55 245 628 544,97 729 188 441,58 C Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 13 546 025,27 13 546 025,27 11 629 339,51 I R Clients et comptes rattachés 187 782 800,92 4 315 040,55 183 467 760,37 671 200 953,07 C Personnel 1 105 746,19 1 105 746,19 747 875,43 F État 34 329 172,86 34 329 172,86 10 151 667,32 T I Compte d'associés C Autres débiteurs 334 864,00 334 864,00 22 345 025,80 A Comptes de régularisation actif 12 844 976,28 12 844 976,28 13 113 580,45 Titres et valeurs de placement (H) 427 847 767,48 427 847 767,48 10 019 764,97 Ecarts de conversion-Actif (I) ( Eléments circulants ) 437 205,95 437 205,95 4 075,99 TOTAL II (F+G+H+I) 1 072 148 798,30 11 766 211,79 1 060 382 586,51 1 467 194 183,45 TRESORERIE Trésorerie - actif 34 718 058,02 34 718 058,02 21 911 185,77 Chèques et valeurs à encaisser 10 488 381,26 10 488 381,26 7 251 502,02 Banques, T.G et CCP 23 844 083,94 23 844 083,94 14 257 340,78 Caisses, régies d'avances et accréditifs 385 592,82 385 592,82 402 342,97 TOTAL III 34 718 058,02 34 718 058,02 21 911 185,77 TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 1 817 734 109,73 302 888 232,92 1 514 845 876,81 1 920 325 717,07 BILAN PASSIF Exercice (Montants en dhs) Exercice Précédent au 31/12/20 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Montants en dhs) Exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 OPERATIONS TOTAUX DE Concernant TOTAUX DE NATURE Propres à L'EXERCICE les exercices L'EXERCICE l'exercice PRECEDENT précédents Au 31/12/2020 (1) (2) 3= 1 + 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) 2 267 050 161,35 2 267 050 161,35 2 179 796 534,37 Ventes de biens et services produits 51 688 111,33 51 688 111,33 36 634 848,72 Chiffre d'affaires Variation de stocks de produits -482 866,15 -482 866,15 -507 364,94 Immobilisations produites par l'entre- prise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation 3 723 971,57 3 723 971,57 3 649 999,96 N Reprises d'exploitation : transferts de O 12 649 916,93 12 649 916,93 10 686 302,12 charges I A T TOTAL I 2 334 629 295,03 2 334 629 295,03 2 230 260 320,23 O I T CHARGES D'EXPLOITATION II X P L Achats revendus de marchandises 1 855 407 567,24 -1 293,09 1 855 406 274,15 1 836 460 153,61 E Achats consommés de matières et 17 527 408,17 11 655,86 17 539 064,03 17 266 977,33 fournitures Autres charges externes 51 449 186,31 39 267,84 51 574 315,34 46 174 096,42 Impôts et taxes 3 089 343,28 3 089 343,28 3 502 417,53 Charges de personnel 128 324 531,25 128 324 531,25 112 349 222,95 Autres charges d'exploitation 1 860 812,14 1 860 812,14 1 852 976,40 Dotations d'exploitation 52 065 932,38 52 065 932,38 41 006 754,19 TOTAL II 2 109 724 780,77 49 630,61 2 109 774 411,38 2 058 612 598,43 RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 224 854 883,65 171 647 721,80 III PRODUITS FINANCIERS IV Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change 1 307 903,95 1 307 903,95 2 574 134,84 Intérêts et autres produits financiers 29 295 159,33 29 295 159,33 3 706 062,85 Reprises financières : transferts de 196 325,31 196 325,31 258 312,49 charges I E R TOTAL IV 30 799 388,59 30 799 388,59 6 538 510,18 C F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T Capitaux propres Capital social ou personnel ( 1 ) Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé Primes d'émission, de fusion , d'apport Ecarts de réevaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau ( 2 ) Résultats nets en instance d'affectation ( 2 ) Résultat net de l'exercice ( 2 ) Total des capitaux propres Capitaux propres assimilés Subventions d'investissement Provisions réglementées Dettes de financement Emprunts obligataires Autres dettes de financement Provisions durables pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Ecarts de conversion - Passif Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement 1 016 588 884,84 932 336 144,69 102 326 400,00 102 326 400,00 10 232 640,00 10 232 640,00 8 552 273,80 8 552 273,80 749 828 990,89 708 561 792,26 145 648 580,15 102 663 038,63 (A) 1 016 588 884,84 932 336 144,69 (B) (C) (D) (E) N V CHARGES FINANCIÈRES I N A Charges d'intérêts 25 442 294,71 25 442 294,71 9 405 972,47 F Pertes de change 13 626 452,54 13 626 452,54 3 138 655,18 Autres charges financières Dotations financières 437 205,95 437 205,95 4 075,99 TOTAL V 39 505 953,20 39 505 953,20 12 548 703,64 RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V ) -8 706 564,61 -6 010 193,46 VI RÉSULTAT COURANT ( III + VI ) 216 148 319,04 165 637 528,34 VII PRODUITS NON COURANTS VIII Produits de cessions d'immobilisations 1 852 995,43 1 852 995,43 747 370,00 Subvention d'équilibre Reprises sur subventions d'inves- tissement Autres produits non courants 10 237 868,48 10 237 868,48 4 770 891,25 T Reprises non courantes : transferts N 453 000,00 453 000,00 1 946 000,00 de charges A U R TOTAL VIII 12 543 863,91 12 543 863,91 7 464 261,25 C O CHARGES NON COURANTES IX TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 1 016 588 884,84 932 336 144,69 Dettes du passif circulant (F) 479 366 485,18 979 458 204,99 Fournisseurs et comptes rattachés 271 847 732,51 654 125 701,81 N T Clients créditeurs , avances et acomptes 64 949 712,42 34 319 437,47 Personnel 16 323 932,48 12 228 345,49 U L A Organismes sociaux 10 183 059,00 8 648 728,44 R C État 46 219 195,99 38 059 302,55 C I Comptes d'associés 415 000,00 415 000,00 S I F Autres créanciers 10 907 118,19 11 705 072,91 A S Comptes de régularisation - passif 58 520 734,59 219 956 616,32 P Autres provisions pour risques et charges (G) 18 879 917,15 7 751 274,51 Ecarts de conversion Passif ( éléments circulants ) (H) 10 589,64 28 206,20 TOTAL II ( F + G + H ) 498 256 991,97 987 237 685,70 Trésorerie passif 0,00 751 886,68 TRESORERIE Crédits d'escompte 751 886,68 Banques ( soldes créditeurs ) Crédits de trésorerie TOTAL III 0,00 751 886,68 TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) 1 514 845 876,81 1 920 325 717,07 (1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-) N Valeurs nettes d'amortissement des N O 868 907,80 868 907,80 371 304,57 immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes 8 808 098,00 8 808 098,00 15 587 011,59 Dotations non courantes aux amor- 3 000 000,00 3 000 000,00 4 553 137,80 tissements et aux provisions TOTAL IX 12 677 005,80 12 677 005,80 20 511 453,96 RÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) -133 141,89 -13 047 192,71 X RÉSULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ ou - X) 216 015 177,15 152 590 335,63 XI IMPOTS SUR LES RESULTATS 70 366 597,00 49 927 297,00 XII RÉSULTAT NET ( XI - XII ) 145 648 580,15 102 663 038,63 XIII TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 2 377 972 547,53 2 244 263 091,66 XIV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 2 232 323 967,38 2 141 600 053,03 XV RÉSULTAT NET ( XIV - XV ) 145 648 580,15 102 663 038,63 XVI Société Anonyme au capital de 102 326 400 Dhs | Siège Social : Km 10, Route d'El Jadida - Casablanca - R.C. N°28.743 | ICE 001524856000053 | Tél :0522650990 | Fax : 0522652908 Relation Investisseurs : youssef.eliraki@autonejma.ma | Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet : www.autonejma.ma ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2021 Aux Actionnaires de la société AUTO NEJMA MAROC S.A, Km 10, Route d'El Jadida Casablanca RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 Société Anonyme au capital de 102 326 400 Dhs | Siège Social : Km 10, Route d'El Jadida - Casablanca - R.C. N°28.743 | ICE 001524856000053 | Tél :0522650990 | Fax : 0522652908 Relation Investisseurs : youssef.eliraki@autonejma.ma | Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet : www.autonejma.ma Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Auto Nejma Maroc SA published this content on 07 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 March 2022 08:28:05 UTC.

© Publicnow 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AUTO NEJMA MAROC S.A. 28/02 AUTO NEJMA MAROC S A : - CP financier relatif aux résultats 2021 PU 25/02 AUTO NEJMA MAROC S A : - CP relatif aux indicateurs du 4ème trimestre PU 2021 AUTO NEJMA MAROC S A : - CP relatif aux indicateurs du 3ème trimestre 2021 PU 2021 AUTO NEJMA MAROC S.A. : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO 2021 AUTO NEJMA MAROC S.A. : Rapport Semestriel CO 2021 AUTO NEJMA MAROC S.A. : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 2021 AUTO NEJMA MAROC S.A. : Chiffre d'affaires 1er trimestre CO 2021 AUTO NEJMA MAROC S.A. : Dividendes CO 2021 AUTO NEJMA MAROC S.A. : Résultats des votes de l'AG CO 2021 AUTO NEJMA MAROC S.A. : Infos Business CO