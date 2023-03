Auto Nejma Maroc S A : - CP relatif aux résultats annuels 2022 et avis de convocation à l'AGM du 07 avril 2023 07/03/2023 | 15:15 Envoyer par e-mail :

À titre Extraordinaire : ( Rapport du Conseil d'Administration au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire ; ( Extension de l'objet social (Ajout de la vente des véhicules d'occasions) ; ( Mise en harmonie des statuts avec les dispositions des lois n° 19-20 et 20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Un actionnaire dans l'impossibilité d'assister personnellement à l'Assemblée Générale peut exercer son droit de vote en votant par procuration. À cet effet, il est rappelé que : ( Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à l'épargne, il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ; ( Toute procuration d'un actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. La Société tient à la disposition des actionnaires des formulaires de vote par correspondance ou par procuration sur son site internet : www.autonejma.ma. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration devront être réceptionnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l'Assemblée à l'adresse mail suivante: ago@autonejma.ma, ou par lettre au porteur contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social. Les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la Société cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée ; Les titulaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, la demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette Assemblée par les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117 de ladite loi, doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis. Les documents et informations prévus aux articles 121,121 bis et 141 de la loi° 17-95 peuvent être consultés sur notre site internet : www.autonejma.ma Les actionnaires trouveront ci-dessous, le projet des résolutions proposé à cette Assemblée. PROJET DES RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 07 AVRIL 2023 RÉSOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, approuve les modalités de convocation faites par le Conseil d'Administration et lui en donne décharge définitive. DEUXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et les explications du Conseil d'Administration, ainsi que la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve expressément le rapport de gestion, de même qu'elle approuve intégralement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils résultent du bilan arrêté à cette date et qui présentent un bénéfice net de 187 153 799,62 dirhams. TROISIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale donne au Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve pour sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022. En tant qu'Administrateurs Indépendants : Madame Janie Carmen Madeleine LETROT

Monsieur Azzeddine BENMOUSSA Ces mandats prendront fin avec l'Assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. NEUVIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi. RÉSOLUTIONSRELEVANTDEL'ASSEMBLÉEGÉNÉRALEEXTRAORDINAIRE DIXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblé Générale, statuant dans les conditions de quorum et de la majorité requises pour la tenue des réunions extraordinaires et après lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions des lois 19-20 et 20-19 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, par la modification et la refonte des anciens statuts. CINQUIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net qui s'élève à 187 153 799,62 dirhams de la façon suivante : Bénéfice net 187 153 799,62 dhs - Report antérieur 807 476 867,04 dhs Bénéfice distribuable 994 630 666,66 dhs - Dividendes ordinaires 112 559 040,00 dhs - Dividendes exceptionnels 15 348 960,00 dhs Solde à reporter à nouveau 866 722 666,66 dhs la suite de cette affectation, il sera attribué à chacune des 1 023 264 actions composant le capital social, un dividende ordinaire de 110 Dirhams (cent-dix dirhams) par action et un dividende exceptionnel de 15 Dirhams (quinze dirhams) par action soit un total de 125 Dirhams (cent-vingt- cinq dirhams) par action avec mise en paiement pour le 28 avril 2023. SIXIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article 56 et suivants de la loi du 17-95, telle que modifiée et complétée, approuve lesdites conventions. SEPTIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée générale, rend hommage au défunt M. Mustapha FARIS pour sa contribution en tant qu'administrateur indépendant et ratifie la cooptation faite par le Conseil d'Administration du 2 février 2023, de Madame Janie Carmen Madeleine LETROT en qualité d'administrateur indépendant. HUITIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée générale, conformément à l'article 15 des statuts, constate que les mandats des administrateurs ci-dessous sont arrivés à terme, et approuve leurs renouvellements pour la durée statutaire d'une année : Monsieur Abdellatif HAKAM

Monsieur El Abbès HAKAM

Monsieur Abdelkrim HAKAM

Monsieur Hamza HAKAM

Madame Naoual HAKAM

ONZIÈME RÉSOLUTION Après lecture du texte des nouveaux statuts refondus, l'Assemblée Générale adopte, dans leur intégralité, les nouveaux statuts de la société qui seront annexés au procès-verbal. DOUZIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de la majorité requises pour la tenue des réunions extraordinaires et après lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide, compter de ce jour, l'extension de l'objet social de la société aux opérations suivantes :

L'achat et la vente des véhicules d'occasions qu'ils soient des voitures, des véhicules automobiles légers et lourds, des camions et motocycles ;

L'achat et la vente des véhicules d'occasions qu'ils soient des voitures, des véhicules automobiles légers et lourds, des camions et motocycles ;

En conséquence de ce qui précède, le nouvel article 3 des statuts est rédigé comme suit : Article 3 : Objet La société a pour objet, au Maroc et en tous pays : Toutes opérations de commerce tant sur le marché intérieur qu'à l'importation et l'exportation ainsi que toutes opérations de commissions, de représentations, de courtage et de consignation relatives toutes marchandises ainsi qu'à tous produits bruts ou manufacturés, plus particulièrement aux véhicules et leurs accessoires, au matériel et aux appareils de mécanique destinés à l'agriculture, à l'industrie et aux entreprises ainsi qu'aux appareils ménagers et aux appareils de radio et télévision. L'achat et la vente des véhicules d'occasions qu'ils soient des voitures, des véhicules automobiles légers et lourds, des camions et motocycles. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou entreprises par voie de création de sociétés, de participation à leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes, ou encore, par voie de commandite, d'achat de titres, droits sociaux ou autrement. Plus généralement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets, précités ainsi qu'à tous autres objets similaires ou connexes. TREIZIÈME RÉSOLUTION L'Assemblée donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi. Le Conseil d'Administration Société Anonyme au capital de 102 326 400 Dhs | Siège Social : Km 10, Route d'El Jadida - Casablanca - R.C. N°28.743 | ICE 001524856000053 | Tél :0522650990 | Fax : 0522652908 Relation Investisseurs : youssef.eliraki@autonejma.ma | Site web : www.autonejma.ma ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2022 BILAN ACTIF 31/12/2022 Exercice Précédent (Montants en dhs) Brut Amortissements Net Net au 31/12/21 et Provisions COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) (Montants en dhs) Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 OPÉRATIONS TOTAUX DE Concernant TOTAUX DE A C T I F I M M O B I L I S É TRÉSORERIEA C T I F C I R C U L A N T Immobilisations en non valeurs (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles (C) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations fi nancières (D) Prêts immobilisés Autres créances fi nancières Titres de participation Autres titres immobilisés Écarts de conversion - Actif (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes fi nancières TOTAL I (A+B+C+D+E) Stocks (F) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels Produits fi nis Créances de l'actif circulant (G) Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel État Compte d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation actif Titres et valeurs de placement (H) Écarts de conversion-Actif (I) ( Eléments circulants ) TOTAL II (F+G+H+I) Trésorerie - Actif Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G et CCP Caisses, régies d'avances et accréditifs TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL I+II+III 27 607 810,17 27 607 810,17 16 939 932,09 16 939 932,09 665 799 703,86 219 833 048,00 322 938 057,08 56 348 791,24 29 409 651,88 32 739 218,61 4 530 937,05 238 949,46 238 949,46 710 586 395,58 556 758 972,73 551 963 878,73 4 795 094,00 433 323 345,01 24 408 502,05 344 362 600,21 803 623,26 29 585 768,23 26 128 552,01 8 034 299,25 278 375 309,61 520,92 268 900 148,27

40 230 345,28 019 716 889,13 18 073 735,93 9 534 074,24 18 073 735,93 9 534 074,24 6 654 842,68 10 285 089,41 6 654 842,68 10 285 089,41 284 244 567,54 381 555 136,32 219 833 048,00 193 220 303,81 129 717 753,27 45 809 686,92 10 539 104,32 19 517 249,23 9 892 402,65 25 697 327,58 7 041 891,03 4 530 937,05 238 949,46 238 949,46 308 973 146,15 401 613 249,43 5 876 751,94 550 882 220,79 5 876 751,94 546 087 126,79 4 795 094,00 6 497 829,43 426 825 515,58 24 408 502,05 6 497 829,43 337 864 770,78 803 623,26 29 585 768,23 26 128 552,01 8 034 299,25 278 375 309,61 442 520,92 12 374 581,37 1 256 525 566,90 40 230 345,28 23 617 841,56 16 080 684,47 531 819,25 40 230 345,28 321 347 727,52 1 698 369 161,61 13 458 912,43 13 458 912,43 12 995 450,29 12 995 450,29 393 051 920,10 219 833 048,00 139 050 595,71 12 810 618,09 10 365 986,13 7 184 107,78 3 807 564,39 238 949,46 238 949,46 419 745 232,28 386 469 068,11 382 953 597,74 3 515 470,37 245 628 544,97 13 546 025,27 183 467 760,37 1 105 746,19 34 329 172,86 334 864,00 12 844 976,28 427 847 767,48 205,95 1 060 382 586,51 34 718 058,02 10 488 381,26 23 844 083,94 592,82

34 718 058,02 1 514 845 876,81 NATURE Propres à les exercices L'EXERCICE L'EXERCICE l'exercice PRÉCÉDENT précédents Au 31/12/2021 (1) (2) 3= 1 + 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) 2 025 563 561,89 2 025 563 561,89 2 267 050 161,35 Ventes de biens et services produits 75 215 824,20 75 215 824,20 51 688 111,33 Chiffre d'affaires Variation de stocks de produits 1 279 623,63 1 279 623,63 -482 866,15 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation 4 487 999,46 4 487 999,46 3 723 971,57 N Reprises d'exploitation : transferts de O 16 615 577,30 16 615 577,30 12 649 916,93 charges I A T TOTAL I 2 123 162 586,48 2 123 162 586,48 2 334 629 295,03 O I T CHARGES D'EXPLOITATION II X P L Achats revendus de marchandises 1 575 796 284,35 6 000,00 1 575 802 284,35 1 855 406 274,15 E Achats consommés de matières et 17 577 369,56 29,88 17 577 399,44 17 539 064,03 fournitures Autres charges externes 66 027 657,26 -5 592,50 66 022 064,76 51 488 454,15 Impôts et taxes 3 274 353,56 3 274 353,56 3 089 343,28 Charges de personnel 125 029 659,57 125 029 659,57 128 324 531,25 Autres charges d'exploitation 1 853 318,70 1 853 318,70 1 860 812,14 Dotations d'exploitation 46 889 251,91 46 889 251,91 52 065 932,38 TOTAL II 1 836 447 894,91 437,38 1 836 448 332,29 2 109 774 411,38 RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 286 714 254,19 224 854 883,65 III PRODUITS FINANCIERS IV Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change 2 826 810,99 2 826 810,99 1 307 903,95 Intérêts et autres produits fi nanciers 15 758 329,90 15 758 329,90 29 295 159,33 BILAN PASSIF Exercice (Montants en dhs) Exercice Précédent au 31/12/21 Reprises fi nancières : transferts de 488 837,33 488 837,33 196 325,31 charges S E R TOTAL IV 19 073 978,22 19 073 978,22 30 799 388,59 I F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T TRÉSORERIEP A S S I F C I R C U L A N T Capitaux propres Capital social ou personnel ( 1 ) Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation Réserve légale Autres réserves Report à nouveau ( 2 ) Résultats nets en instance d'affectation ( 2 ) Résultat net de l'exercice ( 2 ) Total des capitaux propres Capitaux propres assimilés Subventions d'investissement Provisions réglementées Dettes de fi nancement Emprunts obligataires Autres dettes de fi nancement Provisions durables pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Écarts de conversion - Passif Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de fi nancement TOTAL I ( A + B + C + D + E ) Dettes du passif circulant Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs , avances et acomptes Personnel Organismes sociaux État Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - passif Autres provisions pour risques et charges Écarts de conversion - Passif ( Éléments circulants ) TOTAL II ( F + G + H ) Trésorerie - Passif Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques de régularisation TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL ( I + II + III ) 1 115 741 980,46 1 016 588 884,84 102 326 400,00 102 326 400,00 10 232 640,00 10 232 640,00 8 552 273,80 8 552 273,80 807 476 867,04 749 828 990,89 187 153 799,62 145 648 580,15 (A) 1 115 741 980,46 1 016 588 884,84 (B) (C) (D) (E) 1 115 741 980,46 1 016 588 884,84 (F) 558 067 774,48 479 366 485,18 298 403 999,58 271 847 732,51 54 171 780,69 64 949 712,42 17 418 918,29 16 323 932,48 10 107 151,32 10 183 059,00 43 251 896,07 46 219 195,99 415 000,00 415 000,00 14 327 009,37 10 907 118,19 119 972 019,16 58 520 734,59 (G) 24 257 873,68 18 879 917,15 (H) 301 532,99 10 589,64 582 627 181,15 498 256 991,97 1 698 369 161,61 1 514 845 876,81 N C V CHARGES FINANCIÈRES I N A Charges d'intérêts 10 691 709,97 10 691 709,97 25 442 294,71 F Pertes de change 5 498 880,66 5 498 880,66 13 626 452,54 Autres charges fi nancières Dotations fi nancières 442 520,92 442 520,92 437 205,95 TOTAL V 16 633 111,55 16 633 111,55 39 505 953,20 RÉSULTAT FINANCIER ( IV - V ) 2 440 866,67 -8 706 564,61 VI RÉSULTAT COURANT ( III + VI ) 289 155 120,86 216 148 319,04 VII PRODUITS NON COURANTS VIII Produits de cessions d'immobilisations 1 733 845,64 1 733 845,64 1 852 995,43 Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants 10 149 165,64 10 149 165,64 10 237 868,48 T Reprises non courantes : transferts N 0,00 453 000,00 de charges A U R TOTAL VIII 11 883 011,28 11 883 011,28 12 543 863,91 C O CHARGES NON COURANTES IX N Valeurs nettes d'amortissement des N O 891 407,78 891 407,78 868 907,80 immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes 17 947 618,74 17 947 618,74 8 808 098,00 Dotations non courantes aux 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 amortissements et aux provisions TOTAL IX 21 839 026,52 21 839 026,52 12 677 005,80 RÉSULTAT NON COURANT ( VIII - IX ) -9 956 015,24 -133 141,89 X RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ( VII + X) 279 199 105,62 216 015 177,15 XI IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 92 045 306,00 92 045 306,00 70 366 597,00 XII RÉSULTAT NET ( XI - XII ) 187 153 799,62 145 648 580,15 XIII TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 2 154 119 575,98 2 377 972 547,53 XIV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 1 966 965 776,36 2 232 323 967,38 XV 187 153 799,62 145 648 580,15 XVI RÉSULTAT NET XIV XV Capital personnel débiteur Bénéficiaire (+) . déficitaire (-) Société Anonyme au capital de 102 326 400 Dhs | Siège Social : Km 10, Route d'El Jadida - Casablanca - R.C. N°28.743 | ICE 001524856000053 | Tél :0522650990 | Fax : 0522652908 Relation Investisseurs : youssef.eliraki@autonejma.ma | Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet : www.autonejma.ma ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2022 Aux Actionnaires de la société AUTO NEJMA MAROC S.A, Km 10, Route d'El Jadida Casablanca RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 Audit des états de synthèse Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 20 mai 2021, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société AUTO NEJMA MAROC S.A. (la « société »), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 1 115 741 980,46 MAD dont un bénéfice net de 187 153 799,62 MAD. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 28 février 2023 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société AUTO NEJMA MAROC S.A. au 31 décembre 2022, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Questions clés de l'audit Notre réponse Créances Clients La société AUTO NEJMA MAROC S.A. détient des Les travaux effectués correspondent principalement aux créances clients. Ces créances clients totalisent un procédures d'audit suivantes : montant net de 337 865 KMAD au 31 décembre 2022. ⎯ Nous avons rapproché la balance auxiliaire clients La provision pour dépréciation des créances clients est avec les comptes à la date de clôture et nous avons calculée sur la base des créances présentant une sélectionné les clients à circulariser. antériorité importante ainsi que celles qui présentent un ⎯ Nous avons également, sur la base risque d'irrécouvrabilité. d'échantillonnages, testé la documentation comptable Nous avons considéré que le poste créances clients pour la justification des créances ainsi que les constitue un point clé d'audit vu son importance et la règlements subséquents y afférents. sensibilité de cet actif dans la phase de recouvrement, et ⎯ Nous avons effectué une revue de la balance âgée en vu l'évaluation effectuée par le management pour lien avec l'analyse de la dépréciation des créances apprécier le niveau de provision pour dépréciation. clients : nous avons réitéré le calcul de la dépréciation clients conformément aux règles de l'entité. ⎯ Nous avons examiné les tests de dépréciation réalisés par la société durant l'exercice, à travers l'analyse de la documentation relative à la détermination de l'ancienneté des créances et des impayés ainsi que de l'évaluation effectuée par le management pour apprécier le niveau de provision pour dépréciation. ⎯ Nous avons rapproché le montant de la dépréciation de celui comptabilisé _ et avons investigué les retards de paiement supérieurs à 12 mois Nous avons également calculé, revu et discuté avec le management les délais de règlement clients. Stock de Véhicules Neufs Les stocks de Véhicules neufs sont comptabilisés à leur Nos travaux ont consisté principalement en l'examen des coût d'achat, une provision pour dépréciation est données et des hypothèses retenues par la Direction pour constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la déterminer la valeur d'inventaire ainsi que l'dentification valeur comptable. La valeur d'inventaire est déterminée, des articles qui devraient être comptabilisés à cette valeur. référence par référence, en fonction de la rotation ; elle Dans ce contexte, nous avons notamment : est basée sur les quantités en stock et les ventes passées ⎯ Pris connaissance des procédures de contrôle interne ainsi que les probabilités d'écoulement futur. mises en place pour identifier les articles à rotation lente. Les taux de dépréciation retenus sont adaptés en ⎯ Testé l'efficacité des contrôles clés relatifs à ces procédures. fonction de chaque situation. Dans ce contexte, nous ⎯ Assisté à l'opération d'inventaire physique des stocks avons considéré ce sujet comme un point clé de l'audit de véhicules neufs de fin d'année. car les éventuelles provisions qui en découlent sont par ⎯ Comparé par sondages le coût des articles en stock nature dépendantes d'hypothèses, d'estimations ou d'appréciations de la part de la direction. avec le prix de vente net pratiqué afin de confirmer le montant de la dépréciation constatée dans les comptes. ⎯ Identifié les articles à rotation lente et vérifié leur correcte évaluation à la valeur nette de réalisation lorsque celle-ci est inférieure à leur coût d'achat. ⎯ Effectué une revue du dénouement de cette provision en l'exercice N+1 afin de nous assurer de la pertinence et de la fiabilité des données utilisées pour la détermination de la provision pour dépréciation du stock des véhicules neufs constatée en l'exercice N. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non- détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non- détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux Actionnaires avec les états de synthèse de la société. Casablanca, le 3 mars 2023 Les Commissaires aux Comptes Société Anonyme au capital de 102 326 400 Dhs | Siège Social : Km 10, Route d'El Jadida - Casablanca - R.C. N°28.743 | ICE 001524856000053 | Tél :0522650990 | Fax : 0522652908 Relation Investisseurs : youssef.eliraki@autonejma.ma | Le rapport financier annuel est disponible sur le site internet : www.autonejma.ma

