Auto Parts 4Less Group, Inc. annonce des changements au niveau de la direction générale

Le 19 mai 2023, Tim Armes a démissionné de son poste de directeur général d'Auto Parts 4 Less Group, Inc. Le 19 mai 2023, le conseil d'administration de la société a nommé Chris Davenport, président de sa filiale à 100 % Auto Parts4Less, Inc. depuis octobre 2013, au poste de directeur général de la société. Christopher Davenport : Chris Davenport est président de la filiale AutoParts4Less, Inc. depuis octobre 2013. Chris Davenport a obtenu son MBA à l'Université de Californie en septembre 2005, où il a été reconnu par ses camarades de classe comme l'un des penseurs les plus innovants.

Avant de fonder The 4Less Corp, l'entreprise précédente de Chris Davenport fournissait des services dentaires mobiles aux employés des plus grandes sociétés de jeux au monde. Ces contrats couvraient la vie de plusieurs centaines de milliers d'employés sur la piste de Las Vegas. En raison de la nature des installations mobiles, Chris Davenport a mis en œuvre plusieurs nouvelles technologies en temps utile, telles que la radiographie sans film, les dossiers de patients virtuels et les réseaux VPN, afin d'offrir des soins de santé de qualité sans interruption.

Peu après, Chris Davenport a étendu son entreprise de soins dentaires mobiles à l'armée, où il a remporté plusieurs contrats pluriannuels de plusieurs millions de dollars dans le domaine médical/dentaire pour la préparation médicale de la Garde nationale. Chris Davenport a fait ses preuves dans la mise en œuvre de technologies innovantes. En avril 2014, Chris Davenport a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 7 auprès du tribunal des faillites du Nevada, faillite qui a été annulée le 2 septembre 2014.