Auto Trader Group plc est le n° 1 britannique de la gestion de places de marché en ligne mettant en relation des acheteurs et des vendeurs de voitures neuves et d'occasion. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion d'une plate-forme Internet de vente de voitures (85,5%) : activité assurée via le site Internet Autotrader.co.uk ; - prestations de services (6,9%) : prestations de publicité, d'assurance et de financement automobile; - gestion d'une plate-forme Internet de leasing automobile (5,4%; Autorama) ; - autres (2,2%).

Secteur Internet