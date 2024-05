(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont fait du surplace tôt jeudi, les investisseurs surveillant nerveusement certaines données économiques américaines clés.

Parmi les valeurs individuelles, Auto Trader a été le plus performant de la matinée, après avoir affiché une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels. Les actions du fabricant de bottes Dr Martens ont également bénéficié d'un coup de pouce, malgré l'annonce de perspectives moroses.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 0,35 point à 8 183,42. Le FTSE 250 était en hausse de 27,60 points, soit 0,1 %, à 20 463,94, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,09 point à 800,18.

Le Cboe UK 100 était en baisse marginale à 816,26, le Cboe UK 250 était en baisse marginale à 17 933,59, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 16 795,45.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,2%.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 1,1 %, le S&P 500 en baisse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,6 %.

Les yeux sont tournés vers l'indice de base des dépenses de consommation personnelle de vendredi, qui, selon les analystes d'ING, sera "important pour les marchés".

Les chiffres devraient montrer que l'indice de base des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation américaine préférée de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,8 % en glissement annuel en avril, soit le même rythme de croissance qu'en mars.

Avant cela, jeudi, il y a une lecture du produit intérieur brut américain à 1330 BST.

La livre était cotée à 1,2695 USD tôt jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2710 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0797 USD, en baisse par rapport à 1,0811 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 156,89 yens, en baisse par rapport à 157,56 yens.

Dans le FTSE 100, Auto Trader a brillé, bondissant de 11 % pour atteindre la tête de l'indice.

La place de marché automobile en ligne et l'entreprise d'annonces classées ont déclaré qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars, le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 570,9 millions de livres sterling, contre 500,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 293,6 millions de livres sterling à 345,2 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Nathan Coe a déclaré : "Nous sommes confiants dans nos perspectives d'avenir : "Nous sommes confiants dans nos perspectives pour l'année à venir et, à plus long terme, nous voyons des opportunités significatives de continuer à développer notre marché et de transférer une plus grande partie du processus d'achat de voitures en ligne, sur Auto Trader.

Dans l'indice FTSE 250, Dr Martens a fait un bond de 7,7 %.

La société londonienne a déclaré que son bénéfice avant impôt avait chuté de 42 %, passant de 159,4 millions de livres sterling l'année précédente à 93,0 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars. Avant les effets de change, le bénéfice avant impôt a chuté de 43 %, passant de 170,1 millions de livres sterling à 97,2 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 877,1 millions de livres sterling, soit une baisse de 12 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,00 milliard de livres sterling. Il a baissé de 9,8 % à taux de change constant. La société a vendu 11,5 millions de paires de ses bottes emblématiques, soit une baisse de 17 % par rapport aux 13,8 millions de paires vendues au cours de l'exercice 2023.

La société a proposé un dividende final de 0,99 pence, ce qui porte le dividende total à 2,55 pence, en baisse par rapport à 5,84 pence.

Dr Martens a noté que l'exercice 2024 était une "année difficile" pour la société, avec un environnement commercial difficile.

Currys a progressé de 3,7 %. Berenberg a fait passer le détaillant de produits électriques de "hold" à "buy".

Parmi les petites capitalisations londoniennes, De La Rue a progressé de 5,1 %.

L'imprimeur de billets de banque basé dans le Hampshire, en Angleterre, a noté une dynamique positive dans ses divisions Authentification et Monnaie, avec un certain nombre de contrats significatifs récemment remportés et renouvelés.

Clive Vacher, président-directeur général, a commenté l'événement : "Nous sommes ravis d'étendre nos relations avec ces clients de premier plan au sein de notre division Authentification. Ceci, ainsi que d'autres renouvellements récents et l'augmentation du carnet de commandes dans le domaine de la monnaie, démontre les progrès réalisés dans le développement de De La Rue, ce qui contribuera à soutenir nos performances au cours de l'année fiscale 25."

En Asie, jeudi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en baisse de 1,3 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 1,4 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,5 %.

Le pétrole Brent était coté à 82,97 USD le baril tôt à Londres jeudi, en baisse par rapport à 83,50 USD mercredi. L'or était coté à 2 333,20 USD l'once, en baisse par rapport aux 2 339,63 USD.

Le calendrier économique de jeudi prévoit une lecture du chômage dans la zone euro à 1000 BST, avant les données de l'inflation irlandaise à 1100 BST.

