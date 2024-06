(Alliance News) - Le parti travailliste s'est engagé à rétablir l'interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel au Royaume-Uni à l'horizon 2030 s'il remporte les élections générales le mois prochain.

Le parti d'opposition a inclus cet engagement dans son manifeste, affirmant que cela apporterait une "certitude aux constructeurs".

Cette mesure reviendrait sur la décision prise par le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, en septembre dernier, de reporter de 2030 à 2035 l'interdiction de la vente de nouvelles voitures et camionnettes à essence et à diesel au Royaume-Uni.

Le parti travailliste a déclaré qu'il "soutiendrait la transition vers les véhicules électriques" en accélérant le déploiement des points de charge.

Il s'est également engagé à aider les acheteurs de véhicules d'occasion à passer à l'électrique en "normalisant les informations fournies sur l'état des batteries".

Une analyse récente montre que les conducteurs sont confrontés à un manque de voitures électriques d'occasion abordables.

Au début du mois, Auto Trader Group PLC a déclaré que seulement 10 000 des options électriques d'occasion sur sa place de marché en ligne au Royaume-Uni coûtaient moins de 15 000 livres sterling.

Ce chiffre est à comparer aux 350 000 voitures d'occasion à essence ou diesel dans la même tranche de prix.

Le président de l'AA, Edmund King, a déclaré : L'AA a soutenu l'échéance initiale de 2030 pour les ventes de voitures neuves non polluantes, la qualifiant de "difficile mais ambitieuse".

"Réintroduire l'échéance de 2030 nous permettrait de maintenir l'élan de la transition vers le zéro émission et d'améliorer nos chances d'atteindre l'ambition du Royaume-Uni en la matière.

"Mais les conducteurs devront être soutenus par des incitations appropriées et rassurés sur le fait que nous avons fait des progrès significatifs en matière d'infrastructure pour rendre le changement possible".

Simon Williams, responsable de la politique du RAC, a déclaré : "Il est vrai que les véhicules électriques sont encore beaucoup trop chers pour la majorité des conducteurs.

"Le prochain gouvernement a une excellente occasion de stimuler la demande en réintroduisant une subvention pour les voitures rechargeables destinée au segment le moins cher du marché.

Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers & Traders, a déclaré : "Le marché des véhicules électriques a connu une croissance rapide, mais les préoccupations relatives à l'accessibilité financière et à l'accès à la recharge restent des obstacles importants.

"Les consommateurs ont besoin de carottes et non de bâtons, et quelle que soit la trajectoire fixée par le gouvernement, une transition équitable et rapide dépendra de la mise en place d'outils convaincants pour tous les conducteurs et opérateurs, ainsi que d'objectifs obligatoires pour une infrastructure de recharge à l'échelle nationale pour tous les transports routiers".

Le directeur commercial d'Auto Trader, Ian Plummer, a déclaré : "Nous saluons le rétablissement de la date de 2030 en ce qui concerne l'interdiction des nouvelles ventes d'essence et de diesel.

"Les constructeurs et l'ensemble de l'industrie travaillent déjà en vue de cette date suite au mandat de véhicules à zéro émission que le gouvernement a annoncé l'année dernière, il est donc logique d'aligner les attentes des consommateurs.

En vertu de ce mandat, au moins 22 % des nouvelles voitures et 10 % des nouvelles camionnettes vendues par chaque constructeur au Royaume-Uni en 2024 devront être à zéro émission, ce qui signifie dans la plupart des cas des véhicules purement électriques.

Le seuil sera relevé chaque année.

Par Neil Lancefield, correspondant transport de l'AP

source : PA

