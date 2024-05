Les actions de l'entreprise britannique Auto Trader ont grimpé de plus de 13 % pour atteindre un niveau record jeudi, après que l'entreprise a enregistré un bénéfice annuel plus élevé en raison d'une demande soutenue et de ventes plus rapides de voitures d'occasion.

L'action était sur le point de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis deux ans et demi et a été la plus forte hausse de l'indice londonien FTSE 100.

Pour l'exercice clos le 31 mars, Auto Trader a fait état d'un bond de 26 % de son bénéfice d'exploitation, qui atteint 348,7 millions de livres (443 millions de dollars).

Son chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 570,9 millions de livres, grâce à des délais de vente plus courts qu'avant la pandémie et à l'adoption régulière de produits et services supplémentaires. (1 $ = 0,7876 livre) (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)