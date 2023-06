Ouverture en hausse après le vote du projet de loi sur le plafond de la dette américaine à la Chambre des représentants

(Alliance News) - Les marchés boursiers londoniens ont ouvert en hausse jeudi, après que le projet de loi sur le plafond de la dette américaine a été voté par la Chambre des représentants.

La Chambre a approuvé le plafond de la dette et les coupes budgétaires, le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy ayant réuni une coalition bipartisane de démocrates et de républicains centristes face à une forte opposition conservatrice et à une dissidence progressiste.

L'accord obtenu de haute lutte n'a satisfait que peu de monde, mais les responsables politiques ont estimé qu'il était préférable à l'alternative d'un bouleversement économique dévastateur si le Congrès n'agissait pas. Les tensions ont été vives tout au long de la journée, les républicains de droite refusant l'accord, tandis que les démocrates affirmaient que les positions "extrémistes" des républicains risquaient d'entraîner un défaut de paiement dès la semaine prochaine.

Après le vote de la Chambre des représentants (314-117), le projet de loi est maintenant transmis au Sénat et devrait être adopté d'ici la fin de la semaine.

Dans l'actualité des entreprises britanniques, Auto Trader a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires et a nommé son nouveau président du conseil d'administration, Matt Davies. La société de distribution d'eau Pennon a annoncé une baisse de 88 % de son bénéfice annuel.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 19,20 points, 0,3 %, à 7 465,34

----------

Hang Seng : en hausse de 0,1 % à 18 251,74

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,8% à 31 148,01

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 7 110,80

----------

DJIA : clôture en baisse de 134,51 points, soit 0,4%, à 32 908,27

S&P 500 : clôture en baisse de 25,53 points, soit 0,6%, à 4 179,83

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 82,14 points, soit 0,6%, à 12 935,28

----------

EUR : en hausse à 1,0681 USD (1,0657 USD)

GBP : hausse à 1,2435 USD (1,2381 USD)

USD : baisse à 139,66 JPY (139,83 JPY)

Or : baisse à 1 961,62 USD l'once (1 971,75 USD)

Brent : en baisse à 73,01 USD le baril (73,07 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

10:00 CEST PMI manufacturier de l'UE

11:00 CEST Indice des prix à la consommation de l'UE

11:00 CEST Chômage dans l'UE

13:30 CEST Compte-rendu de la réunion de la BCE de l'UE

09:55 CEST PMI manufacturier allemand

09:30 BST Prêts aux particuliers et aux entreprises au Royaume-Uni

09:30 BST UK Taux d'intérêt effectif de la BoE

09:30 BST Statistiques monétaires et financières du Royaume-Uni

09:30 BST PMI manufacturier britannique

07:30 EDT Rapport Challenger sur les suppressions d'emplois aux États-Unis

08:15 EDT Rapport national sur l'emploi ADP (États-Unis)

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

09:45 EDT PMI manufacturier américain

10:00 EDT US ISM manufacturier PMI

11:00 EDT PMI manufacturier américain

16:30 EDT Avoirs des banques centrales étrangères américaines

16:30 EDT Emprunts au guichet d'escompte fédéral américain

----------

Le secteur manufacturier irlandais a connu sa plus forte détérioration en trois ans en mai, les usines ayant réduit leur production en réponse à la faiblesse des carnets de commandes, selon les résultats de l'enquête publiés par S&P Global. L'indice AIB des directeurs d'achat du secteur manufacturier est tombé à 47,5 points en mai, contre 48,6 en avril. En restant en dessous de la barre neutre des 50 points, il s'agit du troisième mois consécutif de contraction pour les usines irlandaises. Plus positivement, la pression inflationniste s'est relâchée. Les coûts des intrants ont encore diminué, ce qui a incité les fabricants à réduire leurs prix de vente pour la première fois depuis septembre 2020, selon les réponses à l'enquête.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Barclays relève l'objectif de cours de Burberry à 2 390 (2 360) pence - 'equal weight' (poids égal)

----------

Barclays relève l'objectif de cours de B&M European Value Retail à 565 (485) pence - "surpondéré".

----------

Goldman Sachs relève l'objectif de cours de B&M European Value Retail à 650 (600) pence - "buy" (acheter)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Auto Trader a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars a augmenté de 16 % pour atteindre 500,2 millions de livres sterling, contre 432,7 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois reculé à 293,6 millions de livres sterling, contre 301,0 millions de livres sterling. La société a proposé un dividende final de 5,6 pence par action, contre 5,5 pence précédemment, ce qui porte le dividende total à 8,4 pence, contre 8,2 pence précédemment. Auto Trader a nommé Matt Davies au poste de président désigné. L'actuel Ed Williams arrivera au terme de son troisième mandat de trois ans en 2024. M. Davies rejoindra le conseil d'administration le 1er juillet et succédera à M. Williams en tant que président à l'issue de l'assemblée générale annuelle d'Auto Trader le 14 septembre. M. Davies est actuellement président de la chaîne de boulangerie Greggs, où il a été nommé en août 2022. Auparavant, il a été directeur général de Pets at Home, Halfords et Tesco.

----------

AstraZeneca a salué une nouvelle approbation pour son médicament contre le cancer Lynparza, alors qu'elle a mis fin à son programme de développement du brazikumab, axé sur la maladie de Crohn. La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré qu'elle avait interrompu le programme de développement du brazikumab contre les maladies inflammatoires de l'intestin pour l'anticorps monoclonal, qui était destiné à traiter la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. "La décision d'interrompre le développement du brazikumab pour les maladies inflammatoires de l'intestin fait suite à un examen récent du calendrier de développement du brazikumab et au contexte d'un paysage concurrentiel qui a continué d'évoluer. Le calendrier a été affecté par des retards qui n'ont pas pu être atténués à la suite d'événements mondiaux. Aucun problème de sécurité n'a été identifié pour les patients participant à ces essais", a déclaré AstraZeneca.

----------

Parallèlement, le médicament anticancéreux d'Astra, Lynparza, a été approuvé aux États-Unis en association avec l'abiratérone pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et muté BRCA. L'association a montré une réduction du risque de progression de la maladie ou de décès de 76 % par rapport à l'abiratérone seul.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Dr Martens a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a atteint 1,00 milliard de livres sterling, soit une hausse de 10 % par rapport aux 908,3 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Toutefois, le bénéfice avant impôt est tombé à 159,4 millions de livres sterling, contre 214,3 millions de livres sterling. Le fabricant de bottes a expliqué que le bénéfice a été affecté par la baisse du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, par l'augmentation des amortissements liés aux investissements dans les systèmes, aux nouveaux magasins et à l'expansion des centres de distribution, par une charge de dépréciation de 3,9 millions de livres sterling et par une charge de 10,7 millions de livres sterling liée à l'impact de la conversion des devises sur sa dette bancaire libellée en euros. La société a maintenu son dividende final de 4,28 pence par action, ce qui porte le dividende annuel à 5,84 pence, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Dr Martens a déclaré que les transactions depuis le début de l'exercice 2024 ont été conformes à ses attentes.

----------

Pennon Group a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 4,1 %, passant de 792,3 millions de livres sterling à 825,0 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a chuté de 88 %, passant de 143,5 millions de livres sterling à 16,3 millions de livres sterling. La société a déclaré que cela reflétait les pressions à court terme exercées sur les bénéfices par les coûts de l'énergie et de financement liés à l'inflation. La société a augmenté son dividende annuel de 38,53 pence à 42,73 pence. "Cette année a été une année extraordinaire pour Pennon, au cours de laquelle des conditions météorologiques extrêmes ont mis à l'épreuve notre résistance opérationnelle. En temps utile, les pressions inflationnistes ont prouvé notre résistance financière. Nous avons été en mesure de répondre aux deux, avec agilité et rapidité, en nous concentrant sur les choses qui comptent dans l'immédiat et en nous attaquant de front aux plus grands défis", a déclaré Susan Davy, PDG de la société.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

ITM Power a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 avril sera supérieur à ses prévisions de 2 millions de livres sterling. Elle s'attend à annoncer une perte d'Ebitda ajustée comprise entre 90 et 95 millions de livres sterling, ce qui correspond à la partie inférieure de sa prévision de 85 à 95 millions de livres sterling. Les liquidités nettes devraient s'élever à 281 millions de livres sterling, ce qui est supérieur aux prévisions de 245 à 270 millions de livres sterling de la société.

----------

Le détaillant en ligne américain Amazon.com a révélé avoir payé 781 millions de livres sterling en impôts directs au Royaume-Uni l'année dernière, soit une augmentation de plus de 130 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente, alors qu'il poursuit son expansion rapide à travers le pays. La société mondiale de marché et de technologie a déclaré avoir investi davantage et généré des revenus plus élevés au cours de l'année 2022. Avec un effectif de 75 000 personnes au Royaume-Uni et plus de 100 entrepôts et bureaux, la facture fiscale d'Amazon s'est élevée à plusieurs milliards au fil des ans. L'entreprise a bénéficié d'une hausse de la demande de livraisons en ligne pendant la pandémie, en intensifiant ses activités et en recrutant pour faire face à l'augmentation du nombre de commandes de ses clients. Les impôts directs dont l'entreprise doit s'acquitter comprennent les taux d'imposition des entreprises, l'impôt sur les sociétés et l'assurance nationale des employeurs. La facture est passée de 648 millions de livres sterling en 2021 à 781 millions de livres sterling.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.