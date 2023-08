NEW YORK (dpa-AFX) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours pour Auto1 de 9,50 à 9,40 euros et a maintenu sa recommandation à 'neutre'. Après les chiffres trimestriels, l'analyste Lisa Yang a réduit ses estimations pour le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) du vendeur de voitures d'occasion en ligne pour 2024 à 2027. La raison en est des dépenses opérationnelles plus élevées, a-t-elle écrit dans une étude publiée lundi. En outre, elle regarde désormais les chiffres de vente avec plus de prudence./ajx/mis

Publication de l'étude originale : 04.08.2023 / 14:30 / CEST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------