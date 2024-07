FRANCFORT (dpa-AFX) - Un commentaire très confiant de la banque américaine Citigroup a donné une forte impulsion aux actions d'Auto1 jeudi après-midi. Les actions de la plateforme de vente de véhicules d'occasion se sont hissées en tête du SDax et ont gagné plus de 10 pour cent à 6,835 euros. Elles ont ainsi atteint leur plus haut niveau depuis quatre semaines et sont de nouveau en hausse de 5 pour cent sur l'année.

L'analyste de Citigroup Doyinsola Sanyaolu s'attend à des nouvelles positives en vue de la publication des chiffres du deuxième trimestre prévue fin juillet et a donc attribué aux actions le statut de "Positive Catalyst Watch". Le conseil reste à l'achat avec un objectif de cours de 11 euros. L'évolution actuelle des résultats sur une base ajustée, couplée à une accélération de la croissance des unités vendues sur la plateforme en ligne Autohero, pourrait conduire à un relèvement des objectifs annuels et des estimations du consensus, écrit Sanyaolu. Elle estime que les prévisions actuelles sont trop prudentes./ck/he