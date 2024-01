FRANCFORT (dpa-AFX) - Un vote pessimiste d'analystes a pesé mercredi sur les actions d'Auto1 . Dans les premiers échanges, le cours était en baisse de 3,4 pour cent, après avoir grimpé jusqu'à 40 pour cent depuis son plus bas record de la mi-décembre. Les pertes actuelles ont été déclenchées par une première évaluation "underweight" de la banque américaine Morgan Stanley.

Dans une étude publiée mercredi, les analystes se montrent généralement optimistes à l'égard du secteur européen de l'Internet. Ils favorisent toutefois les entreprises qui se trouvent à un tournant en termes de rentabilité ou qui allient une dynamique bénéficiaire déjà bonne à une valorisation attrayante.

Ils considèrent toutefois les fournisseurs de commerce électronique comme Auto1 comme un sous-groupe présentant le plus grand potentiel de baisse. Pour le concessionnaire automobile, la stimulation de la croissance coûte cher. Par rapport aux prévisions du consensus, l'entreprise aura donc besoin de deux à trois ans de plus pour trouver un équilibre entre croissance et rentabilité./tih/mis