Autodesk : BPA accru de 24% au 4e trimestre

Autodesk a publié jeudi soir un BPA ajusté de 1,86 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice, contre 1,50 dollar au quatrième trimestre du précédent, avec une marge opérationnelle non-GAAP de 36%, en hausse d'un point de pourcentage.



Le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels s'est élevé à 1,32 milliard de dollars, soit une augmentation de 9% en données publiées et de 12% à taux de change constants, les revenus récurrents représentant 98% du total.



'L'environnement de la demande est resté cohérent avec celui du troisième trimestre, avec la transition imminente de la facturation initiale à la facturation annuelle pour les contrats pluriannuels, et de nombreux renouvellements', note la CFO Debbie Clifford.



Pour son premier trimestre comptable (clos fin avril), Autodesk indique anticiper un BPA ajusté compris entre 1,50 et 1,56 dollar, pour des revenus attendus dans une fourchette allant de 1,26 à 1,275 milliard de dollars.



