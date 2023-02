Autodesk : les objectifs ne sont pas à la hauteur des attentes

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk a présenté des résultats meilleurs que prévu, accompagnés de prévisions décevantes. Au troisième trimestre, clos fin janvier, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 198 millions de dollars, soit 1,35 dollar par action, contre un profit de 137 millions de dollars ou 62 cents par titre un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe a généré un bénéfice par action de 1,86 dollar, soit 5 cents de mieux que le consensus.



Le chiffre d'affaires d'Autodesk a augmenté de 9% à 1,32 milliard de dollars, à comparer à l'anticipation moyenne de Wall Street de 1,31 milliard de dollars.



Au premier trimestre, le groupe vise un bénéfice par action ajusté entre 1,50 dollar et 1,56 dollars pour des revenus de 1,26 à 1,275 milliard de dollars. Le consensus est de respectivement 1,64 dollar et 1,27 milliard de dollars.



Pour l'année, Autodesk cible un bénéfice par action ajusté entre 6,98 dollars et 7,32 dollars pour des revenus de 5,355 à 5,455 milliards de dollars. Le consensus est de respectivement 7,38 dollars et 5,45 milliards de dollars.