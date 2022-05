Le S&P 500 s'apprête à enregistrer son premier gain hebdomadaire en huit ans, alors que les craintes liées à la croissance s'estompent.

L'indice de référence et le Nasdaq, à forte composante technologique, semblaient prêts à mettre fin à leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis l'effondrement des dotcoms en 2001, avec une hausse de 5,8 % et de 6 % respectivement pour la semaine.

Le Dow, indice de référence, était en passe de réaliser sa meilleure semaine depuis novembre 2020, avec une hausse de 5,6 %.

Le rapport du département du commerce a montré que les dépenses de consommation ont augmenté de 0,9 % en avril, ce qui est plus que prévu, et que l'inflation a augmenté à un rythme plus lent, ce qui a fait naître l'espoir que la Réserve fédérale pourrait ne pas relever les taux de manière aussi agressive que prévu.

La croissance des dépenses de mars a également été révisée à 1,4 % au lieu de 1,1 %. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, a gagné 0,2 % le mois dernier après avoir augmenté de 0,9 % en mars.

Un panorama de données économiques, des prévisions de bénéfices optimistes dans le secteur du commerce de détail et un compte-rendu moins faucon de la réunion de mai de la Fed ont ramené les investisseurs cette semaine.

"Il y a clairement un peu de lessivage, un peu d'épuisement dans la vente que nous voyons. Si vous regardez les valorisations, le sentiment des investisseurs et certains indicateurs économiques, il y a quelques signes indiquant qu'un fond est peut-être à portée de main", a déclaré Darren Chervitz, gestionnaire de portefeuille chez Jacob Asset Management.

Les 11 principaux secteurs du S&P ont tous progressé, avec une hausse de 2,7 % pour la technologie, suivie d'une hausse de 2,4 % pour le secteur de la consommation discrétionnaire.

Ulta Beauty a gagné 9,9 % pour prendre la tête de l'indice S&P 500 après que le détaillant ait annoncé de solides résultats annuels.

Le fabricant de logiciels d'entreprise Autodesk Inc et le fabricant de PC Dell Technologies Inc ont bondi de 9,7 % et 12 % respectivement, après avoir dépassé les estimations de revenus et de bénéfices trimestriels.

À 12 h 17 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 361,99 points, soit 1,11 %, à 32 999,18, le S&P 500 avait avancé de 71,39 points, soit 1,76 %, à 4 129,23, et le Nasdaq Composite était en hausse de 294,14 points, soit 2,51 %, à 12 034,79.

Gap Inc et American Eagle Outfitters ont chuté de 0,9 % et de 3,8 % respectivement, après que les détaillants de vêtements ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices annuels dans un contexte d'inflation élevée depuis des décennies.

L'indice de volatilité CBOE a baissé pour une troisième session consécutive et se situait à 25,97 points.

Les analystes s'attendent à ce que les volumes d'échanges soient faibles avant un long week-end, les marchés boursiers américains étant fermés lundi pour le congé du Memorial Day.

Les émissions à la hausse ont dépassé les émissions à la baisse par un ratio de 5,96 contre 1 sur le NYSE et par un ratio de 3,57 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux sommets de 52 semaines et 29 nouveaux planchers, tandis que le Nasdaq a affiché 31 nouveaux sommets et 67 nouveaux planchers.