Weta Digital : conclut un partenariat avec Autodesk pour offrir un pipeline de production cloud créative de prochaine génération

Weta Digital, l’un des meilleurs studios d’effets visuels du monde, a conclu un partenariat avec le fournisseur de logiciels de médias et de divertissement mondial, Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), pour lancer WetaM, offre de produit révolutionnaire qui fournit des outils conçus et développés par Weta Digital, entièrement intégrés à Autodesk Maya. Weta Digital a remporté 13 Academy Sci-tech Awards pour ses outils qui ont aidé les artistes à produire quelques-uns des films et séries télévisées les plus réussis du monde, y compris « Le Seigneur des anneaux », « Avatar », « Game of Thrones », et « Planète des singes », pour n’en citer que quelques-uns. Weta prévoit de déployer WetaM en tant que bêta-test privé au cours du 4e trimestre.

WetaM produit l’ensemble unique d’outils VFX (effets visuels) de Weta à l’intention des artistes, fabriqués sur l'interface de programme d'application (Application Program Interface, API) ouverte de Maya, et sera commercialisé par Weta Digital en tant que service cloud d’abonnement. Pour la première fois, les artistes du monde entier auront accès à un pipeline entièrement basé sur le cloud, de la scène à l’écran. Le lancement de WetaM marque le premier lancement de produit par la nouvelle Division de Logiciel en tant que service (Software-as-a-Service, SaaS) de Weta Digital. Cette nouvelle branche commerciale fait partie intégrante de la stratégie d’expansion de Weta pour offrir des outils professionnels et prosommateurs aux artistes de l’industrie du divertissement mondiale.

« WetaM est la première étape dans la démocratisation de la production VFX et d’animation. Weta Digital, qui rassemble les esprits les plus créatifs du monde, est un pionnier de l’innovation dans l’industrie des effets visuels et du divertissement depuis des décennies », a déclaré Prem Akkaraju, PDG de Weta Digital. « WetaM constitue un évènement transformationnel qui va hisser la barre de la production créative mondiale, redéfinissant l’industrie au cours du processus. Dans son essence, ce partenariat avec Autodesk augmentera la portée de la magie, la rendant plus accessible aux artistes qui cherchent à créer des personnages et des mondes étonnants dans les films et à la télévision. »

« Nous sommes des fans de longue date des réalisations remarquables à effets visuels de Weta, et ils ne cessent d’innover en construisant des mondes immersifs, imaginaires, et des personnages numériques incroyablement réels et attachants », a fait savoir Diana Colella, vice-présidente senior, Solutions Divertissements et Médias, chez Autodesk. « Le lancement de WetaM change la donne car il ouvre la voie à des années d’animation et de ressources pour la recherche et le développement (R&D) VFX dédiées aux talents créatifs. C’est passionnant de travailler avec Weta et faire bénéficier de sa magie les artistes Maya, leur offrant de nouveaux outils d’effets puissants et des capacités d’automatisation qui font gagner du temps. »

En tant que leader dans les domaines des effets visuels et de l’animation depuis les trois dernières décennies, le DNA de Weta Digital est ancré dans l’innovation technologique, le talent artistique inégalé, et un style visuel exceptionnel. Existant grâce au partenariat avec Autodesk, WetaM partage ce DNA et donne aux artistes, où qu’ils soient, accès aux outils efficaces uniques en matière de conception visuelle et de pipeline qui ont conduit à la réussite primée de Weta Digital’s Academy®.

À PROPOS DE WETA DIGITAL

Weta Digital est le porte-drapeau de la créativité et de l'innovation dans le domaine des effets visuels et de l'animation, qui attire des talents, des partenaires et des clients qui cherchent à repousser les limites du possible dans la poursuite de leur vision artistique. Le pipeline propriétaire de Weta ne cesse d'évoluer et procure aux artistes les outils dont ils ont besoin pour concevoir leurs meilleures œuvres. Basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, Weta Digital est la plus grande société d'effets spéciaux au monde, regroupant des artistes de plus de 40 pays au sein d'un même site. Ce sont quelques-uns des artistes, ingénieurs et cadres les plus créatifs et les plus ambitieux du monde du spectacle et leur travail a été récompensé par six Academy Awards dans la catégorie Effets visuels, dix Academy Sci-Tech Awards et six BAFTA Awards dans la catégorie Effets visuels, en plus des 34 prix des Visual Effects Society Awards qui leur ont été décernés par leurs pairs. Des personnages animés révolutionnaires et performants, de Gollum à César, et des mondes allant de la Terre du Milieu à Pandore, sont considérés comme les meilleurs effets visuels jamais réalisés à l'écran.

Pour plus d’informations :

À PROPOS D’AUTODESK

Autodesk fait des logiciels pour les gens qui fabriquent des choses. Si vous avez jamais conduit une voiture de haute performance, admiré un gratte-ciel, utilisé un smartphone, ou regardé un beau film, il y a des chances que vous ayez fait l'expérience de ce que des millions de clients Autodesk font avec notre logiciel. Autodesk vous donne les moyens de fabriquer tout ce que vous voulez. Pour plus d’informations, visitez www.autodesk.com ou suivez-nous @autodesk.

