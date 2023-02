Autogrill nomme un nouveau PDG et un nouveau président

(Alliance News) - Autogrill Spa a annoncé lundi que la nomination des nouveaux administrateurs Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Emanuela Trentin et Xavier Rossinyol Espel était devenue effective.

Le conseil d'administration a nommé Paolo Roverato comme CEO et Bruno Chiomento comme président indépendant d'Autogrill.

Ainsi, le conseil d'administration est composé de 11 administrateurs indépendants - Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Girotto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin - et de 2 membres non indépendants - Xavier Rossinyol Espel et Paolo Roverato.

Autogrill se négocie dans le rouge de 0,6% à 6,64 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.