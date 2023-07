Autogrill est le n° 1 mondial de la restauration concédée sur les lieux de voyages. A fin 2017, le groupe exploite environ 4 200 restaurants et cafétérias implantés dans des aéroports (57,9% du CA), sur des autoroutes (35,4%) et autres (6,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (22,4%), Europe (14,3%), Amérique du Nord (52,2%) et autres (11,1%).

Secteur Restaurants et bars