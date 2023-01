Dufry attend la reprise des parts d'Autogrill pour début février

Zurich (awp) - La reprise de l'italien Autogrill par le spécialiste des boutiques hors-taxes Dufry va de l'avant: tous les feux verts nécessaires des autorités de concurrence ont été obtenus, sans conditions, a indiqué le groupe bâlois vendredi soir.

Dufry et la holding Edizione attendent désormais le transfert de la participation de 50,3% d'Edizione dans Autogrill pour début février prochain. Edizione est la société d'investissements de la famille Benetton.

La fusion de Dufry et Autogrill avait été annoncée en juillet dernier. La famille Benetton va, dans le cadre de cette opération, via Edizione, céder sa participation dans Autogrill contre 30,7 millions de nouvelles actions Dufry et devenir ainsi le plus gros actionnaire du bâlois, avec une part entre 20 et 25%.

L'entreprise combinée sera dirigée par le patron de Dufry, Xavier Rossinyol. Elle servira quelque 2,3 milliards de passagers et réalisera un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de francs suisses avec 5500 points de vente, en particulier dans 350 aéroports. Elle emploiera près de 60'000 collaborateurs.

