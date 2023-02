Dufry: la reprise d'Autogrill est finalisée

Zürich (awp) - Le spécialiste des boutiques hors-taxe Dufry a finalisé la prise d'une majorité dans l'italien Autogrill. Le transfert d'une participation de 50,3% a été effectué ce vendredi 3 février, a indiqué le groupe bâlois dans la soirée.

Dans le cadre de l'opération, Edizione reçoit près de 30,7 millions d'actions Dufry, soit une participation d'un bon quart au capital-actions de la société. Avec les actions Dufry acquises entre la signature du contrat et la finalisation de la transaction, la société italienne détient environ 27,5% du capital-actions Dufry et en est donc le plus gros actionnaire.

De son côté et conformément au droit italien, Dufry va lancer une offre publique obligatoire d'échange aux actionnaires minoritaires d'Autogrill. L'ensemble de la transaction devrait pouvoir être bouclé d'ici la fin du deuxième trimestre de cette année.

Désormais, Dufry va entamer l'intégration d'Autogrill. L'entreprise combinée, sur la base des chiffres d'avant la pandémie, dessert chaque année quelque 2,5 milliards de passagers dans plus de 75 pays. Elle compte 5500 points de vente dans près de 1200 aéroports et autres endroits. Le chiffre d'affaires combiné se monte à environ 14 milliards de francs suisses, pour un résultat d'exploitation Ebitda de 1,3 milliard, le tout avec quelque 60'000 collaborateur.

L'entreprise combinée sera dirigée par le patron de Dufry, Xavier Rossinyol et Juan Carlos Torres en sera président du conseil d'administration. Le président d'Edizione Alessandro Benetton deviendra président d'honneur de Dufry.

tv/rp