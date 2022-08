Fusion Dufry-Autogrill: Edizione ne doit pas présenter d'offre publique

Zurich (awp) - Edizione et Schema Beta, actionnaires de l'exploitant transalpin de restaurants autoroutiers Autogrill, ont été exemptés de l'obligation de présenter une offre publique d'achat aux actionnaires de Dufry suite à la conversion des obligations convertibles, selon une décision de la Commission des OPA (Copa).

Cette exemption a été accordée notamment à condition que les actions nouvellement créées de Dufry soient inscrites au registre du commerce dans un délai de trois mois après la conversion des obligations convertibles et qu'Edizione ou Schema Beta "n'exercent pas d'influence déterminante sur le destin de Dufry AG durant la période de dépassement du seuil", a détaillé le spécialiste des boutiques hors-taxes vendredi dans un communiqué.

Mi-juillet, le bâlois Dufry et l'italien Autogrill avaient annoncé leur fusion. La holding Edizione, aux mains de la famille Benetton, va transférer les 50,3% qu'elle détient via Schema Beta dans Autogrill en échange de 30,7 millions de nouvelles actions Dufry qui seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle deviendra ainsi le principal actionnaire du détaillant bâlois, avec une part comprise entre 20% et 25%.

Concrètement, Dufry va apporter à Schema Beta 229 emprunts convertibles qui, une fois transformés en actions, représenteront au maximum 25,25% du capital et du droit de vote de Dufry. Edizione a accordé le droit à Schema Beta d'acquérir des actions supplémentaires du groupe bâlois, mais qui ne devront *dans aucun cas" dépasser le seuil des 33,3% des droits de vote, selon un document de la Copa.

La nouvelle entité, qui sera dirigée par le patron de Dufry, Xavier Rossinyol, va servir environ 2,3 milliards de passagers et dégager un chiffre d'affaires combiné de 13,6 milliards de francs suisses. Elle disposera de 5500 points de vente, notamment dans 350 aéroports, et comptera près de 60'000 collaborateurs.

al/rp