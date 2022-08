Fusion Dufry-Autogrill: feu vert à la création d'un capital-actions additionnel

Zurich (awp) - Réunis mercredi en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Dufry ont adopté l'ensemble des propositions que leur étaient soumises dans le cadre de la fusion avec l'exploitant italien de restaurants autoroutiers Autogrill. Ils ont notamment approuvé la création d'un capital-actions conditionnel supplémentaire et d'un capital-autorisé.

Le capital-actions conditionnel supplémentaire se monte à 153'316'645 de francs suisses et le capital-autorisé à 226'992'515 de francs suisses, a précisé mercredi Dufry. Les propriétaires du spécialiste bâlois du commerce de détail hors taxe ont en outre élu Alessandro Benetton et Enrico Laghi en tant que membres du conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à l'achèvement de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Mi-juillet, le bâlois Dufry et l'italien Autogrill avaient annoncé leur fusion. La holding Edizione, aux mains de la famille Benetton, va transférer les 50,3% qu'elle détient via Schema Beta dans Autogrill en échange de 30,7 millions de nouvelles actions Dufry qui seront émises dans le cadre de l'augmentation de capital. Elle deviendra ainsi le principal actionnaire du détaillant bâlois, avec une part comprise entre 20% et 25%.

La nouvelle entité, qui sera dirigée par le patron de Dufry, Xavier Rossinyol, va servir environ 2,3 milliards de passagers et dégager un chiffre d'affaires combiné de 13,6 milliards de francs suisses. Elle disposera de 5500 points de vente, notamment dans 350 aéroports, et comptera près de 60'000 collaborateurs.

