Autohome Inc est une société holding qui fournit principalement une destination en ligne pour les consommateurs d'automobiles. Elle fournit des services de publicité en ligne et d'abonnement aux concessionnaires. Par l'intermédiaire de ses sites web, autohome.com.cn et che168.com, elle fournit du contenu aux acheteurs et aux propriétaires d'automobiles. Les services médiatiques fournissent des solutions marketing en rapport avec la promotion de la marque, la sortie de nouveaux modèles et la promotion des ventes. Les services de génération de prospects permettent aux concessionnaires abonnés de créer leurs propres boutiques en ligne, de répertorier les prix et les informations promotionnelles, de fournir les coordonnées des concessionnaires, de placer des annonces et de gérer les relations avec les clients. La place de marché en ligne et d'autres services se concentrent sur la fourniture de services de facilitation et d'autres services basés sur des plateformes pour les transactions de voitures neuves et d'occasion. Elle fournit également des services à ses institutions financières coopératives qui consistent à faciliter la vente de leurs prêts et de leurs produits d'assurance. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Publicité et marketing