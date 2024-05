Autoline Industries Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la conception, l'ingénierie et la fabrication de composants automobiles. La société est un fournisseur des fabricants d'équipements originaux (OEM) et d'autres entreprises automobiles, avec une présence sur les marchés nationaux et internationaux. La société fabrique des composants en tôle, des ensembles et des sous-ensembles, des modules de commande au pied, des freins de stationnement, des charnières, des supports de cabine et de l'inclinaison de la cabine, des systèmes d'échappement, des structures tubulaires, des fabrications et autres pour les équipementiers de l'industrie automobile. Ses services comprennent des services de conception et d'ingénierie, des services de fabrication et la conception de produits à l'initiative des clients. Ses produits comprennent des petits ensembles mécaniques, des systèmes d'échappement, des pièces/assemblages estampés de taille moyenne, des assemblages estampés de grande taille, des assemblages non automobiles et des équipements hospitaliers. La société exploite cinq installations de fabrication soutenues par des services internes de conception et d'ingénierie, ainsi qu'un atelier d'outillage commercial.