Stockholm (awp/afp) - L'équipementier automobile Autoliv, numéro un mondial des airbags et ceintures de sécurité, a annoncé jeudi la fermeture prochaine d'une usine en Allemagne et celle, possible, d'une autre au Royaume-Uni. La mesure doit permettre au groupe suédo-américain de réduire ses coûts face à l'inflation.

Le site d'Autoliv à Elmshorn, dans le nord de l'Allemagne, fermera d'ici "début 2025". "Le centre technique et la plupart des activités liées à la clientèle" seront regroupés dans son établissement de Dachau, a indiqué l'équipementier. Cette fermeture affectera 500 employés, a-t-il précisé.

Le groupe évalue aussi "la possibilité de fermer" son usine de textile à Congleton, au Royame-Uni, et de délocaliser la production d'ici fin 2025. Cela affecterait 250 emplois. "Conformément à notre précédente annonce, il s'agit des premières mesures de réduction de notre effectif total", a déclaré Mikael Bratt, PDG d'Autoliv, dans un communiqué.

Début juin, le groupe avait annoncé la suppression de 8.000 postes dans le monde, soit 11% de ses effectifs totaux, particulièrement en Europe. Autoliv est confronté à une forte inflation qui pèse sur ses coûts de production qu'il peine à répercuter sur ses clients, les constructeurs automobiles.

En Europe, le groupe est très présent en Roumanie (10.500 employés), mais a également une importante présence en Pologne (2.500), en Hongrie (2.000) et en France (2.000). Il emploie également 3.000 personnes en Turquie. Hors d'Europe, les principaux pays sont le Mexique (15.000), la Chine (9.000) et la Thaïlande (4.000).

Au premier trimestre de 2023, le chiffre d'affaires d'Autoliv avait augmenté de 17% pour atteindre 2,5 milliards de dollars, mais son bénéfice net avait chuté de 11% pour s'établir à 74 millions de dollars.

Vers 11h40 à la Bourse de Stockholm, l'action Autoliv gagnait 2,63%, à 957 couronnes, dans un marché en hausse.

afp/vj