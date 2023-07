Autoliv, le plus grand fabricant mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a annoncé vendredi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, les ventes ayant augmenté grâce au lancement de nouveaux produits et à des prix plus élevés.

Le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe suédois est passé à 212 millions de dollars, contre 124 millions de dollars l'année précédente. Les analystes

sondés

par Refinitiv avaient en moyenne prévu un bénéfice de 197 millions de dollars. (Reportage de Marie Mannes, édition d'Anna Ringstrom)