Autolus Therapeutics plc est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies par cellules T programmées pour le traitement du cancer. La société a un pipeline de produits candidats en développement pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides. Ses principaux programmes cliniques comprennent AUTO1 (obecabtagene autoleucel, Obe-Cel), AUTO4, et AUTO6 / AUTO6NG. Obe-cel est une thérapie expérimentale à base de cellules T CAR CD19 conçue pour surmonter les limites de l'activité et de la sécurité cliniques. Obe-cel réduit la toxicité et est moins sujet à l'épuisement des cellules T, ce qui pourrait améliorer la persistance et la capacité des cellules T programmées à s'engager dans la destruction en série des cellules cancéreuses cibles. AUTO4 est une thérapie cellulaire T pour le traitement du lymphome périphérique à cellules T ciblant TRBC1. AUTO6 / AUTO6NG est une thérapie cellulaire T ciblant GD2 en développement pour le traitement du neuroblastome. Ses autres programmes cliniques comprennent AUTO5, AUTO7 et AUTO8.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale