Autolus Therapeutics plc est une société de thérapie cellulaire T à récepteur antigénique chimérique (CAR) basée au Royaume-Uni. La société développe des thérapies de cellules T programmées pour le traitement du cancer. En utilisant sa suite de technologies modulaires de programmation des cellules T, la société met au point des produits candidats de thérapie cellulaire T ciblés, contrôlés et hautement actifs qui sont conçus pour reconnaître les cellules cancéreuses, briser leurs mécanismes de défense et attaquer et tuer ces cellules. Son portefeuille de produits en phase clinique comprend cinq programmes développés dans sept indications hématologiques et de tumeurs solides. Ses programmes en phase clinique sont Obe-cel (AUTO1), AUTO1/22, AUTO3, AUTO4 et AUTO6. AUTO1 est une thérapie expérimentale à base de cellules CAR T CD19 conçue pour surmonter les limites de l'activité clinique et de la sécurité par rapport aux thérapies actuelles à base de cellules CAR T CD19. AUTO1/22 est un candidat thérapeutique à base de cellules CAR T à double ciblage basé sur obe-cel. AUTO3 est destiné au traitement des leucémies et des lymphomes à cellules B.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale