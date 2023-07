Automatic Data Processing, Inc. est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités : - développement de solutions de gestion de l'emploi aux petites et moyennes entreprises (66,4% du CA) ; - développement de solutions de gestion des ressources humaines (33,6%) : prestations d'audit, de conseil en organisation, développement de solutions de gestion (de la paie, de l'administration du personnel, des déclarations sociales, du temps et des activités, des carrières et des compétences), prestations de formation, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (87,9%), Europe (7,9%), Canada (2,4%) et autres (1,8%).

Secteur Services et conseils en informatique