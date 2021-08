C'est officiel : les horaires de travail post-pandémie seront flexibles

Après des mois de spéculations, un nouveau sondage révèle que les plans de retour au bureau des employeurs offrent de la flexibilité, selon les employés sondés, la plupart s’éloignant du modèle de 5 jours au bureau par semaine

Alors que les restrictions liées à la pandémie se lèvent à travers le pays, de nombreux télétravailleurs se fient à leurs employeurs pour les guider sur le retour au bureau. Selon un nouveau sondage réalisé par ADP Canada et Maru Public Opinion, les employés rapportent que de nombreux employeurs canadiens prévoient d'inclure à la fois des options de travail présentielles et à distance dans leurs stratégies de retour sur le lieu de travail.

Selon l'enquête, 60 % des répondants disent que leur employeur a préparé une stratégie de retour sur le lieu de travail. Parmi les travailleurs canadiens qui ont reçu un plan, plus de la moitié (53 %) sont déjà de retour au bureau, un autre 29 % prévoit de revenir d'ici la fin de 2021, le restant prévoyant soit de revenir en janvier 2022 (10 %) ou demeurant incertain de leur date de retour (9 %).

Quant à la fréquence à laquelle les employés devront venir sur leur lieu de travail, quatre répondants sur dix (40 %) rapportent devoir y être cinq jours par semaine. Le reste d’entre eux rapporte devoir venir au bureau à temps partiel ou s’être vu offrir un horaire flexible, avec un tiers (33 %) qui est attendu au bureau 2 à 3 jours par semaine, et une personne sur cinq (21 %) rapportant qu’elle aura un horaire complètement flexible sans jour fixe au bureau.

« Alors qu’à l'origine, le télétravail était une nécessité motivée par les réalités d'une pandémie mondiale, de nombreux employeurs canadiens réalisent maintenant que les employés peuvent continuer à travailler à distance, dans une certaine mesure, après la pandémie – et ce, sans impact négatif sur les opérations commerciales, déclare Ann Buckingham, Directrice exécutive des relations RH chez ADP Canada. En fait, là où il y avait initialement résistance et malaise, les données indiquent que les employeurs ont changé d'état d'esprit en ce qui concerne la structuration du lieu de travail. Lorsqu’organisée stratégiquement et secondée par une technologie et un soutien RH adéquats, adopter la flexibilité au sein du milieu de travail peut aider à améliorer l'engagement et la rétention des employés et, en fin de compte, améliorer les résultats ».

Méthodologie d'enquête

Du 6 au 10 août 2021, un sondage en ligne auprès de 1 290 Canadiens travaillant à temps plein et panélistes de Maru Voice Canada a été réalisé par Maru/Blue. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,6 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis.

